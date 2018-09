Serie A 2018 19 | la lunga corsa allo scudetto secondo William Hill

Calcio a 5 - Serie A 2018-2019 : Acqua&Sapone a caccia del bis - Pesaro rivale extralusso - Maritime Augusta matricola outsider : Un campionato in versione ridotta, con due squadre in meno, si appresta ad andare in scena a partire da giovedì 27 settembre. Ma la Serie A 2018-2019 di Calcio a 5 promette spettacolo ed emozioni sin dalle prime partite. All’uscita di scena del Pescara si sono aggiunte di recente le mancate iscrizioni della Luparense, vincitrice dello scudetto 2017 e finalista appena pochi mesi fa, e del Kaos Reggio Emilia, detentore della Coppa Italia, ...

Calcio - Serie A 2018-2019 : Inter-Fiorentina 2-1 : Icardi e D’Ambrosio regalano tre punti d’oro ai nerazzurri : Termina 2-1 a San Siro tra Inter e Fiorentina nel match clou della sesta giornata del campionato di Calcio di Serie A 2018-2019. I nerazzurri si sono imposti grazie alle reti di Mauro Icardi e di Danilo D’Ambrosio. A nulla è servita la marcatura di Federico Chiesa per evitare il ko. La squadra di Luciano Spalletti centra i 3 punti e si porta a quota 10 in graduatoria generale, raggiungendo proprio i gigliati in terza posizione. Nel primo ...

Verona-Spezia 2-1 : pagelle e tabellino - Serie B 2018/2019 : Verona-Spezia, 5ª giornata Serie B 2018/2019: cronaca in diretta live con formazione ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi.

Probabili Formazioni Serie A 2018-2019 : 6.a Giornata : Formazioni Serie A aggiornate per avere i consigli giusti per il Fantacalcio. Formazioni Serie A – Stagione 2018-2019 – 6.a Giornata Probabili Formazioni Serie A 2018-2019: 6.a Giornata Il campionato di Serie A 2018-2019 è pronto ai nastri di partenza e la Juventus come al solito si troverà e difendere ancora una volta il tricolore. […]

Settima giornata Serie A 2018-2019 | Partite prossimo turno | Orari e tv giornata 7 | Sky e Dazn : Nel weekend del 29-30 settembre si giocherà la Settima giornata della Serie A 2018-2019 di calcio. Il campionato torna protagonista nel fine Settimana dopo il primo turno infraSettimanale e si apre con un sabato davvero pirotecnico: alle 15.00 il derby Roma-Lazio, alle 18.00 lo scontro diretto tra Juventus e Napoli con vista sullo scudetto, alle ore 20.30 l’Inter impegnata a San Siro contro il Cagliari. Il super sabato sarà seguito da una ...

Sesta giornata Serie A 2018-2019 | Partite prossimo turno | Orari e tv giornata 6 | Sky e Dazn : Dal 25 al 27 settembre si giocherà la Sesta giornata della Serie A 2018-2019 di calcio. Primo turno infrasettimanale della stagione per il campionato che sarà spalmata su tre giorni con Partite naturalmente in prima serata. Ad aprire le danze sarà l’Inter impegnata a San Siro contro la Fiorentina. Nella giornata di mercoledì spazio alla Juventus contro il Bologna, al Napoli contro il Parma e alla Roma contro il Frosinone. A chiudere sarà ...

Cosa fanno stasera in tv 25 settembre 2018 : film - programmi - Serie tv - fiction : Cosa fanno stasera in tv 25 settembre 2018? Ecco di seguito la nostra guida tv con tutti i programmi serali di oggi tra cui film, talent, fiction, serie tv, reality. In grassetto sono indicati film, show e serie tv di rilievo. SCOPRI TUTTE LE ANTICIPAZIONI DI film E SHOW IN TV Cosa fanno stasera in tv 25 settembre 2018: guida tv Rai Rai 1 21:25 fiction Una Pallottola Nel Cuore 3 anticipazioni 23:00 Informazione Tg1 60 Secondi 23:35 ...