Seggiolino bebè in macchina | sistema d’allarme obbligatorio

(Di mercoledì 26 settembre 2018) Recentemente in Senato è stato approvato, con 261 sì e un astenuto, il disegno di legge che prevede l’applicazione di und’allarme alperin. L’obbligo di installare talenella propria auto in presenza di un bambino avrà la funzione di prevenirne l’abbandono involontario. Sul mercato circolano già sistemi del genere come quello sviluppato da Samsung in collaborazione con Chicco. Si chiamaCare e permette di ricevere notifiche su smartphone e di monitorare il bambino in auto. Già approvato alla Camera, il provvedimento che ha riscosso un consenso praticamente unanime, diventa ora legge e porta il nome della leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, sua prima firmataria. Entrata in vigore e sanzioni Dal primo luglio 2019 le macchine con a bordo bambini di età inferiore ai quattro anni dovranno obbligatoriamente ...