Seggiolini antiabbandono - Il Senato approva | la norma è legge

Seggiolini antiabbandono - arriva il si del Senato. Obbligatori dal 1 luglio 2019 : Il Senato ha approvato in via definitiva, senza apportarvi modifiche, il ddl n°766 sull’introduzione dei dispositivi di sicurezza antiabbandono dei bambini più piccoli in auto. Il via libera della Camera c’era stato già nel mese di agosto, dunque il provvedimento diverrà legge a tutti gli effetti. Toccherà al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti emanare entro 60 giorni un decreto in cui vengano indicati i criteri tecnici e ...