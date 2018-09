optimaitalia

Seann William Scott conquista il pubblico di Lethal Weapon 3: le polemiche sul licenziamento di Clayne Crawford

(Di mercoledì 26 settembre 2018) La rete ha voluto dare fiducia alla produzione e al team che lavora dietro le quinte di3. Dopo quello che è successo con Clayne Crawford, le accuse di violenza verbale (e non solo) sul set della serie e il conseguente licenziamento dopo due stagioni al top, ha davvero messo a rischio il lavoro di tutti ma la rete ha voluto rinnovare lo show per una terza stagione, al momento composta da soli 13 episodi, in attesa di capire quale sarebbe stata la reazione del.La première è andata in onda qualche ora fa negli Usa e gran parte delha promosso la new entry. L'attore non ha di certo fatto dimenticare l'amato Martin Riggs ma sicuramente il suo esordio è stato travolgente e sorprendente. Il suo personaggio appare in qualche posto nel Medio Oriente, nel bel mezzo di un'operazione di spionaggio e questo regala un'importante introduzione ...