Se il reddito di cittadinanza serve a ' trombare come ricci'

Manovra di Bilancio a rischio. Di Maio minaccia : senza il reddito di cittadinanza M5S non voterà a favore : Così il vicepresidente del consiglio ha voluto fare chiarezza, ed in occasione della riunione coi ministri del movimento ha ricordato a tutti che la nota del Def , Documento di Economia e Finanza, ...

Tria : ora taglio tasse imprese - anni successivi Irpef. Ci sarà reddito cittadinanza : Manovra. Il governo punta a ridurre la pressione fiscale. "Si parte ora dalle imprese e negli anni successivi sarà aggredito il problema dell'Irpef". Lo ha detto il ministro dell'economia Giovanni Tria parlando della prossima manovra al convegno di Confcommercio. Il ministro ha assicurato che il reddito di cittadinanza sarà in manovra, sottolineando che l'intervento "aiuterà ...

reddito di cittadinanza e aumento pensioni minime - Di Maio : “vogliamo abolire la povertà” : Sull’aumento delle pensioni minime fino alla soglia prevista di 780 euro al mese Di Maio non arretra, senza dimenticare il Reddito di cittadinanza che per il vicepremier in quota M5S rappresenta condizione fondamentale per l’ok al Def. E poco importa se per varare queste attese misure, punto cardine del contratto di governo sottoscritto alla vigilia dell’insediamento di Giuseppe Conte a Palazzo Chigi, serviranno tanti miliardi da rendere ...

Di Maio : “Soglia del 2% di deficit non è un tabù - senza reddito di cittadinanza non votiamo manovra” : Il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, mette in chiaro i suoi obiettivi per la legge di bilancio. Da una parte spiega che l'idea di sforare la soglia del 2% di deficit "non è un tabù", e può quindi essere realizzata; dall'altra garantisce che il M5s potrebbe non votare la manovra se non sarà coraggiosa, ovvero se non conterrà il reddito di cittadinanza.Continua a leggere

Massimo Baroni (M5s) su Twitter : "Metti il reddito di cittadinanza in Italia e vedi come iniziano a tr... tutti come ricci" : I benefici del reddito di cittadinanza riassunti in un tweet dal deputato M5s Massimo Baroni. "Metti il reddito di cittadinanza in Italia e vedi come iniziano a tr... tutti come ricci", ha scritto lo psicoterapeuta e membro della commissione affari sociali della Camera.Raggiunto dal Tg Zero di Radio Capital ha spiegato: "È un'espressione ultracolorata che serve per riuscire a parlare di reddito di cittadinanza. Altrimenti ci troviamo a ...

Manovra - Di Maio : "reddito di cittadinanza da marzo 2019" : Novità in vista del varo della Legge di bilancio 2019: il governo Conte starebbe studiando un taglio delle accise sui carburanti per 250-300 milioni di euro. I fondi arriverebbero dall'extra gettito dell'Iva sulla benzina ottenuto durante l'anno. Il tutto si tradurrebbe in un taglio di massimo 3 centesimi sulla verde oppure di un centesimo sul diesel. Per quanto riguarda la questione deficit invece sarebbe confermata l'intenzione di andare ...

