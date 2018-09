Se gli adolescenti studiano su YouTube

Selfie senza rischi per gli adolescenti : consigli per i genitori : Parlare con loro a cuore aperto, cogliendo anche l'occasione di un fatto di cronaca che ci ha colpiti, li aiuta a capire come i Selfie possono diventare rischiosi e creare problemi, anche molto seri. ...

In vigore la norma Tam Tam : sport aperto agli adolescenti clandestini : ... si è celebrato questo nuovo inizio, ma anche la fine di una battaglia che lo scorso anno portò al centro dell'attenzione mediatica e politica i giovani atleti della Tam Tam, ragazzi tra i 12 e i 15 ...

Perché gli adolescenti sfidano la morte? : AlcoolFumoDrogaDipendenza da tecnologiaFallimenti ed erroriGli adolescenti sfidano i propri limiti, si avvicinano a quella linea sottilissima che li separa dall’accettazione dei compagni e dalla tragedia inevitabile. È successo giovedì scorso ad Agrate, quando un ragazzo di 14 anni è morto per una sfida di «Black-out» su Internet (gioco estremo in cui i protagonisti cercano di svenire per asfissia) e, più recentemente, a Sesto San ...

Blackout game - il nuovo gioco mortale degli adolescenti : Sono tantissimi gli adolescenti che si sfidano a distanza con questo assurdo gioco mortale , il quale certamente farà alzare l'adrenalina nei partecipanti allo scopo di mostrare al mondo il proprio ...

'Campania - disagio degli adolescenti ingestibile senza adeguati reparti' : In che modo incidono i social network? 'Il mondo virtuale concorre a riempire dei vuoti e a rinforzare in maniera finta tutto quello che si chiede: di essere accolti, riconosciuti, in qualche modo ...

Gli Stati Uniti hanno un problema con gli adolescenti e le sigarette elettroniche : Sono popolarissime tra i giovani, soprattutto quelle di un'azienda ben precisa: il governo americano gli ha dato un ultimatum The post Gli Stati Uniti hanno un problema con gli adolescenti e le sigarette elettroniche appeared first on Il Post.

gli adolescenti preferiscono i messaggi di testo alle normali conversazioni : Stando ad un nuovo report, i giovani di età compresa tra i 13 e i 17 anni preferiscono messaggiare con gli smartphone che conversare in modo tradizionale L'articolo Gli adolescenti preferiscono i messaggi di testo alle normali conversazioni proviene da TuttoAndroid.

Come sopravvivere ai figli adolescenti : Sono persi in un mondo che offre loro tanti stimoli e possibilità, ma in cui non trovano riferimenti stabili', spiega Stefania Bianchi, psicoterapeuta a Milano, esperta di problematiche ...

Milano. Ecco il tavolo comunale dedicato ai bambini e agli adolescenti : Prende forma a Milano il tavolo cittadino dedicato alle politiche per i bambini e gli adolescenti al quale prenderanno parte

Le figlie adolescenti si contendono il fidanzato - famiglie si incontrano per chiarire ma scatta la maxi rissa : AZZANO DECIMO, PORDENONE, Si erano date appuntamento sabato in piazza San Michele, a Fagnigola, per cercare di appianare le tensioni nate tra le due figlie minorenni a causa di un moroso conteso. ...

Van Gogh ai piedi : i girasoli più famosi diventano scarpe per gli adolescenti : Duplicarsi a grande richiesta per finire non sulla solita t-shirt dominata dal sorriso di Mona Lisa - il soggetto artistico più riprodotto a fini commerciali al mondo - ma sulla tomaia di scarpe da ..

Federico Moccia : «Eccoli gli adolescenti figli dei genitori social» : Tre metri sopra il cielo, Ho voglia di te e l'ultimo capitolo Tre volte te sbarcano in America. Una grande soddisfazione per Federico Moccia , scrittore, sceneggiatore e regista, autore dei romanzi ...

Epatite C : colpisce anche gli adolescenti - le nuove cure funzionano : In Italia, come nel resto del mondo, non e’ solo la fascia adulta ad essere colpita dal virus dell’Epatite C. L’infezione colpisce infatti migliaia di adolescenti. Lo ricorda, in vista del World Hepatitis Day di sabato, Giuseppe Indolfi, esperto dell’ospedale pediatrico Meyer di Firenze. “In questo caso la principale modalita’ di trasmissione dell’infezione e’ quella materno-fetale – spiega ...