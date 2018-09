Scuola | ferie docenti | giorni spettanti | calcolo | fruizione e monetizzazione

scuolainforma

(Di mercoledì 26 settembre 2018) Riproponiamo il nostro articolo guida sulledeidella, un argomento che crea ancora confusione. Come si fa il? Quando è possibile fruirne? E chi non ne fruisce? Ha la possibilità di monetizzarle? Di seguito la breve guida sull’argomento.deia tempo indeterminato Il docente assunto nellaa tempo indeterminato ha diritto ai seguentidi: 30 gg. se ha un’anzianità di servizio inferiore ai 3 anni; 32 gg. se ha un’anzianità di servizio superiore ad anni 3. L’anzianità di servizio include il servizio prestato come precari. A tutti gli insegnanti spettano gli stessidi, indipendentemente se svolgono l’orario settimanale in 5 o 6deia tempo determinato L’art. 19/2 del CCNL 29.11.2007 dice in riferimento alledeiassunti a tempo determinato: “Ledel personale ...