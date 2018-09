Scacchi | il terzo turno delle Olimpiadi 2018 regala una bella vittoria all’Italia

oasport

: RT @FormulaPassion: #MotoGP #AragonGP | #Iannone terzo sotto la bandiera a scacchi anche grazie al compagno di team Alex Rins https://t.co… - Carlomrtz : RT @FormulaPassion: #MotoGP #AragonGP | #Iannone terzo sotto la bandiera a scacchi anche grazie al compagno di team Alex Rins https://t.co… - FormulaPassion : #MotoGP #AragonGP | #Iannone terzo sotto la bandiera a scacchi anche grazie al compagno di team Alex Rins - iltornante : Altro successo stagionale su Radical Super Evo 1600 per il pilota reggino del team Piloti per Passione, che vince a… -

(Di mercoledì 26 settembre 2018) Per un giorno, si colora di un azzurro piuttosto vivo il cielo di Batumi, in Georgia: alledegli, ilbuone soddisfazioni ai colori italiani. Il risultato più bello viene dalle donne, che hanno battuto la non semplice Repubblica Ceca, mentre gli uomini hanno battuto, come da previsioni, il non certo irresistibile Sri Lanka. Nella rassegnapartite, questa volta, iniziamo raccontando ciò che è successo all’Italia femminile: le azzurre sono state in grado di battere una formazione, la Repubblica Ceca, teoricamente un pochino meno forte dell’Italia, ma che, alla lucegiocatrici schierate oggi, avrebbe potuto prevalere senza scandali. Con le patte tra Elena Sedina e Karolina Olsarova in primaera e tra Daniela Movileanu e Olga Skorova in quarta, l’attenzione è andata sulle dueere di mezzo. In seconda, ...