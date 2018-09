Sara Affi Fella e Vittorio Parigini si sono lasciati | parla il calciatore

Uomini e Donne - Sara Affi Fella sputtanata dall'ex fidanzato Nicola Panico : 'Minacce dalla sua famiglia' : Oggi, giovedì 26 settembre, si registrerà un'altra puntata del trono classico di Uomini e Donne in cui argomento principale, ancora una volta, sarà il caso Sara Affi Fella . In questa occasione, ...

Uomini e Donne - l’ex di Sara Affi Fella vuota il sacco : «Come un baccalà ho creduto alle sue parole» : Nicola Panico, ex di Sara Affi Fella E’ stato il caso social della settimana quello che ha riguardato l’ex tronista Sara Affi Fella. Oggi, per la prima volta in maniera diretta al portale Witty, ha parlato Nicola Panico, il fidanzato che la donna aveva tenuto nascosto e che ora, lasciato per un altro uomo, ha deciso di confessare l’accaduto trascinando la ragazza in una vera e propria bufera mediatica. Nicola racconta di non ...

Uomini e Donne – La sconvolgente verità di Nicola Panico - l’ex fidanzato di Sara Affi Fella ci mette la faccia : “vi svelo il resto della storia” : Nicola Panico racconta a ‘Uomini e Donne’ tutta la verità sul trono dell’ex fidanzata Sara Affi Fella, le rivelazioni scioccanti sul loro rapporto durante il percorso televisivo della molisana “Sono venuto da te, ci siamo visti e ti ho raccontato molte cose, non tutto”: ha esordito così Nicola Panico nell’intervista a Witty in cui appare per per raccontare quanto accaduto tra lui e Sara Affi Fella ...

Nicola Panico rivela la verità sul caso Sara Affi Fella : VIDEO : Sara Affi Fella: Nicola Panico svela tutta la verità: VIDEO Nicola Panico intervistato dall’autore di Uomini e Donne Claudio, ha svelato oggi tutta la verità sul Sara Affi Fella gate. L’ex fidanzato di Temptation Island ha ammesso di essere stato lui ad aver contattato l’autore tv, e di aver smascherato una volta per tutte l’ex tronista. Nicola ha ammesso che tutti i suoi familiari e molti amici di Sara lo avevano ...

Uomini e Donne - Nicola Panico contro Sara Affi Fella e la sua famiglia : "Mi hanno rovinato la vita" (video) : Nicola Panico, a distanza di qualche giorno dalla pubblicazione del video su WittyTv, ha incontrato, nuovamente, Claudio della redazione di Uomini e Donne (questa volta, mostrando il proprio volto, alle telecamere) raccontando, per la prima volta, in maniera dettagliata, il piano architettato dall'ex tronista e dalla sua famiglia (Qui, il video): Ho subito molte pressioni da parte della sua famiglia e di amici in comune. E' giusto che ...

Uomini e donne - l’autrice contro Sara Affi Fella : ‘Nessuna che si alza e lavora’ : Non accenna a placarsi la polemica legata all’inganno che Sara Affi Fella ha tramato contro il pubblico e contro Uomini e donne, programma che le ha dato la popolarità in qualità di tronista. Dopo che la redazione ha scoperto la sua relazione con l’ex fidanzato Nicola Panico quando la ragazza era seduta sul trono, e dopo che i brand con cui lavorava l’hanno abbandonata, ora è Raffaella Mennoia, autrice del programma, a ...

Uomini e donne - Sara Affi Fella e il dramma in famiglia : come sono ridotti i suoi genitori - e cosa sapevano - : Sara Affi Fella , la ex tronista di Uomini e donne che è riuscita a far arrabbiare pure Maria De Filippi , continua a far parlare di sé. La giovane, dopo essere stata silurata da tutti a causa delle ...

Caso Sara Affi Fella : il commento (durissimo) di Maria De Filippi e l’addio a Instagram : iNon accenna a fermarsi la bufera mediatica che ha coinvolto Sara Affi Fella, l’ex tronista di Uomini e Donne che avrebbe finto di essere single, ingannando Maria De Filippi e il pubblico. Qualche giorno fa la redazione dello show pomeridiano ha affermato di avere le prove che confermavano le bugie di Sara, arrivata a Uomini e Donne non per cercare l’amore (visto che stava ancora con Nicola Panico), ma semplicemente per diventare ...