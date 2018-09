Samsung Galaxy Note 9 vs iPhone Xs Max | la sfida dell’anno

Samsung Galaxy Note 9 vs iPhone Xs Max : colpi di scena nella sfida dell’anno : Scopri le principali differenze nell'esperienza d'uso tra Samsung Galaxy Note 9 e iPhone Xs Max, i due smartphone più costosi, belli e tecnologicamente avanzati di questo 2018. L'articolo Samsung Galaxy Note 9 vs iPhone Xs Max: colpi di scena nella sfida dell’anno proviene da TuttoAndroid.

Recensione Samsung Galaxy J6 2018 : Economico e TOP : Recensione Samsung Galaxy J6 2018. Ecco la nostra Recensione e prova completa di Galaxy J6 2018: pareri, opinioni, conviene comprarlo? Galaxy J6 2018 pro e contro Recensione Galaxy J6 2018 Ed eccoci finalmente pronti con la nostra Recensione completa di Galaxy J6 2018. In breve ti posso dire che questo smartphone mi è piaciuto e […]

Trapelano nuovi rumor sui prossimi Samsung Galaxy S10 : L’anno prossimo dovrebbero essere tre i Galaxy S10 che saranno lanciati da Samsung. I nomi dei tre modelli non sono ancora trapelati, ma la principale differenza tra essi dovrebbe riguardare lo schermo. I due principali che dovrebbero avere l’infinity display mentre la versione più piccola dovrebbe avere un display piatto, in modo tale da poter attrarre anche gli amanti dei display piatti. Data di uscita e prezzo Come ogni anno i ...

Che bello SamFix - pubblico Samsung Galaxy protagonista con la Samsung Experience 10 : Stiamo vivendo un periodo ricco di indiscrezioni per i Samsung Galaxy, soprattutto in riferimento a quelli destinati a toccare con mano la tanto attesa Samsung Experience 10. La nuovissima interfaccia concepita dal produttore coreano è ad un passo dal suo esordio ufficiale sul mercato, come del resto avrete notato anche dal nostro articolo di pochi giorni fa, con la possibilità addirittura di testarla in anteprima, ma nel frattempo il colosso ...

Samsung Galaxy J5 (2017) Cover : Ecco Le Migliori Da Comprare : Samsung Galaxy J5 (2017) è uno smartphone molto interessante e anche bello: andiamo a vedere le Migliori Cover e custodie per proteggerlo da urti, cadute, graffi e rotture improvvise. Samsung Galaxy J5 (2017) Cover e custodie Migliori per proteggerlo Hai appena comprato Samsung Galaxy J5 (2017)? Stai pensando di Comprare Samsung Galaxy J5 (2017)? In […]

Segnalati spegnimenti e riavvii indesiderati del Samsung Galaxy S7 : due possibili soluzioni : Non è un periodo particolarmente fortunato per il Samsung Galaxy S7. Oggi 26 settembre ho deciso di condividere con voi alcune segnalazioni che sono diventando abbastanza frequenti, anche perché si tratta di un problema non così inedito per lo smartphone. Mi riferisco al trend che vede non pochi possessori dello smartphone parlare di spegnimenti improvvisi del device, in alcuni casi accompagnati o intervallati da riavvii indesiderati dello ...

Il Samsung Galaxy del mistero del prossimo 11 ottobre è l’A9 Star Pro? Foto concept con 4 fotocamere : Gran mistero ancora intorno al Samsung Galaxy che verrà presentato il prossimo 11 ottobre. Come raccontato a metà settembre, come un fulmine a ciel sereno, era stato diffuso per la stampa un invito relativo ad un nuovo appuntamento hi-tech del tutto inaspettato. Il claim della presentazione recita semplicemente così: "4X Fun", di qui l'ipotesi che il punto di forza del device possa risiedere in un divertimento quadruplicato nel comparto ...

Upday for Samsung sbarca anche su Galaxy Tab S4 in Italia : L'aggregatore di notizie Upday for Samsung è ora disponibile anche sul tablet Samsung Galaxy Tab S4 in ben 16 Paesi europei, Italia compresa. L'articolo Upday for Samsung sbarca anche su Galaxy Tab S4 in Italia proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy P30 avrà quattro colorazioni a gradiente e almeno 64 GB di memoria - dicono in rete : Da sammobile.com, citando delle fonti esclusive, si dicono sicuri di avere per le mani alcune caratteristiche del primogenito della linea Galaxy P L'articolo Samsung Galaxy P30 avrà quattro colorazioni a gradiente e almeno 64 GB di memoria, dicono in rete proviene da TuttoAndroid.

Smartphone Android in offerta oggi 25 settembre : HTC U11 - Moto Z2 Play - Samsung Galaxy S9 e altri ancora : Gli Smartphone oggi in offerta sono: HTC U11, Nokia 7 Plus, Motorola Moto Z2 Play, Samsung Galaxy S9 e S9 Plus. Qualcosa di interessante per voi? L'articolo Smartphone Android in offerta oggi 25 settembre: HTC U11, Moto Z2 Play, Samsung Galaxy S9 e altri ancora proviene da TuttoAndroid.

Prima di S10 i Samsung Galaxy P30 e P30 Plus : che smartphone potrà essere? : Potrebbe sorprendere tutti il brand asiatico con i suoi Samsung Galaxy P30 e P30 Plus, dispositivi inaspettati che andrebbero, stando a quanto riportato da 'smartprix', ad anticipare anche quella che pare essere la caratteristica principe del Galaxy S10, vale a dire il lettore di impronta sotto il display (sebbene sfruttando tecnologie ipoteticamente molto diverse tra loro). Secondo le ultime indiscrezioni, Prima ancora della presentazione ...

Samsung punta dritto il gradiente di colore con le Gradation Covers per Galaxy A7 (2018) - J6+ e J4+ : Samsung sta per passare dalle intenzioni ai fatti distribuendo presto le Gradation Covers per i Galaxy A7 (2018), J6+ e J4+ L'articolo Samsung punta dritto il gradiente di colore con le Gradation Covers per Galaxy A7 (2018), J6+ e J4+ proviene da TuttoAndroid.