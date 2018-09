Salmo annuncia la tracklist del suo nuovo album

Blastingnews

: @Salmolebon annuncia l’uscita del prossimo album #Playlist, il 9 Novembre 2018 ?? #25settembre #Salmo - DPendenti : @Salmolebon annuncia l’uscita del prossimo album #Playlist, il 9 Novembre 2018 ?? #25settembre #Salmo -

(Di mercoledì 26 settembre 2018) Dopo il successo del suopezzo, il fondatore dell'etichetta Machete Crew ha pubblicato sul noto social network la lista dei singoli del suoPlaylist.pubblica ladel suoprogetto Dopo averto il 21 Settembre scorso il singolo 90 min VIDEO, il rapper originario di Olbia ha pubblicato tramite un post sul proprio profilo Instagram ladel suoPlaylist, senza però specificare i nomi degli artisti che sono presenti nel suo lavoro. Nellasono incluse in totale ben 13 canzoni che saranno disponibili per tutti i fan tra circa due mesi. I titoli dei brani che costituiscono l', come gia' detto, sono stati svelati dal cantante Rap e disposti cronologicamente, a detta di, per re un filo logico. Il primo singolo è 90 min, to dal secondo che s'intitola Stai Zitto, il terzo Ricchi e Morti, il quarto ...