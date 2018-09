Sagra dell' Uva di Cupramontana | ricco menù di eventi

Montefalco - alla scoperta della vendemmia nel weekend della 'Strada del Sagrantino' : ... 'In arrivo importanti investimenti' ← Perugia, la Guardia di Finanza celebra il Patrono nella Cattedrale di San Lorenzo Potrebbe anche interessarti Foligno, Festa Scienza e Filosofia, già 8mila ...

La Sagra della Valdarbia compie 50 anni : un intero paese celebra i saperi e i sapori della tradizione : Ma la "Sagra della Valdarbia" offre anche l'occasione di incontri culturali con mostre, convegni, laboratori per bambini e spettacoli che ogni sera garantiranno animazione nel paese. Tra le curiosità ...

Record di presenze alla Sagra dell'Uva : concerto di Nick Luciani : Uno straordinario successo ieri sera per l’edizione numero trentadue della sagra dell’uva di Roccazzo impreziosita dal concerto di Nick Luciani

Provincia Mo : Castelvetro - La Sagra dell'uva e del Grasparossa : Tante le iniziative per i bambini con spettacoli di marionette, i laboratori dell'albero azzurro e del girotondo, e le letture animate per i piccolissimi da 2 a 5 anni in programma venerdì 21 ...

Un successo oltre le aspettative per la Sagra del fagiolo quarantino e della patata della Piana del Dragone a Volturara Irpina. : ... che da luglio è diventato presidio Slow Food e che ad ottobre sarà presente al Salone del Gusto, dove avrà l'opportunità di farsi conoscere da tutto il mondo. Insomma " continua Sarno siamo andati ...

Sagra dell'uva : il 15 e 16 settembre : E’ già conto alla rovescia per la 32esima edizione della “Sagra dell’Uva” in programma a Roccazzo sabato 15 e domenica 16 settembre

La Sagra della Val d'Arbia a Buonconvento - Date 2018 : ... gastronomia e un'infinità di spettacoli a misura di ogni generazione. Vecchie tradizioni , intramontabili sapori , musica e tanto divertimento sono i temi portanti di una kermesse popolare ...

La Sagra della patata di Oreno compie 50 anni : il programma del primo weekend : Sabato e domenica è il primo dei due fine settimana in cui si svolge la Sagra, un'occasione per immergersi nel clima di festa del borgo, girare tra le bancarelle, seguire mostre e spettacoli e ...

Loano - a Verzi torna la tradizionale Sagra dell'Otto : Da giovedì 6 a sabato 8 settembre nella frazione di Verzi a Loano si svolgerà l'attesissima "Sagra dell'Otto" promossa dall'associazione Verzi Group con il patrocinio dell'assessorato a turismo, ...

Loano - a Verzi torna la tradizionale Sagra dell'Otto : ... cultura e sport del Comune di Loano. La Sagra, organizzata in occasione festa patronale dedicata alla Natività di Maria Vergine, si svolgerà nel giardino delle vecchie scuole elementari. Gli stand ...

Sagra della gioventù : 4 giorni tra sport - musica e cibo : Sul palco tanti ospiti speciali Sul palco all'aperto si alterneranno spettacoli, incontri, esibizioni sportive: musica dal vivo con Moonsuite, Latigre, Blunted, Simpaty Band, Greenmount Project, Mark ...

A due anni dal terremoto - la Sagra dell'amatriciana torna nella sua casa : torna venerdì ad Amatrice, luogo simbolo del sisma del 2016 e ancora con le macerie nel centro storico, la celebre manifestazione che, causa emergenza, aveva traslocato altrove. Il sindaco Filippo Palombini: "Ogni passo che facciamo è un passo verso il futuro".

Marino - la Sagra dell'Uva diventa a numero chiuso : per la prima volta in 94 anni si pagherà il biglietto : Un ticket da 5 euro a persona per garantire maggior sicurezza alla Sagra dell'Uva di Marino. Il biglietto, solo per i non residenti, è limitato agli adulti e alla sola giornata di domenica 7 ottobre, ...

Sagra della Nocciola verso il gran finale. Eventi e spettacoli fino ai carri allegorici in notturna : Dopo il successo del primo weekend, con lo spettacolo di cabaret di Biagio Izzo, il concerto dei Modà e la sfilata di carri allegorici che la scorsa domenica ha animato il centro storico di Caprarola, ...