Ryanair | centinaia di voli cancellati per lo sciopero di venerdì 28 settembre

Ryanair - scioperi lasciano centinaia di aerei a terra. Ora la low cost minaccia licenziamenti : Per mercoledì 12 settembre è prevista la cancellazione di 150 voli su 400 da e per la Germania. Entro il mese toccherà anche...

Sciopero Ryanair - venerdì centinaia di voli cancellati e disagi in tutta Europa : Saranno quasi 400 i voli cancellati i tutta Eruopa per lo Sciopero Ryanair indetto dai sindacati dei lavoratori della compagnia era low cost in Belgio, Irlanda, Svezia e Germania.Continua a leggere