Rugby – Giammarioli rinnova con le Zebre fino al 2021

(Di mercoledì 26 settembre 2018) Il flanker Renatoin bianconeroal. L’azzurro hato il contratto con loClub per altri due anni Parma, 26 Settembre 2018 – Un altro importante rinnovo contrattuale per loClub che si è assicurato le prestazioni della terza linea Renatoper altre due stagioni,al 30 Giugno. Arrivato in pianta stabile nella rosa bianconera durante l’estate 2017, il laziale si è subito imposto nel Guinness PRO14 e nella EPCR Challenge Cup cogliendo ben 15 presenze nelle prime 21 gare della scorsa stagione. Durante la sua prima annata a Parma la terza linea ha segnato 5 mete, facendosi notare anche nelle statistiche offensive del Guinness PRO14 che lo hanno visto decimo nella speciale classifica dei difensori battuti con 45. Ristabilitosi dall’infortunio alla spalla patito nella vittoria di Galway di Febbraio 2018, il giovane ...