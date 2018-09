Rugby Frascati Union 1949 | Domenica scorsa la grande festa della palla ovale rosa a

romadailynews

(Di mercoledì 26 settembre 2018) Roma – E’ stato unsuccesso il primo torneo “Seven”, organizzatopresso il campo di Spinoretico dal. «Una manizione con squadre provenienti da diverse regioni d’Italia che vogliamo portare avanti e allargare nei prossimi anni» dice Maria Cristina Tonna, che avrà la responsabilità tecnica dei vari gruppi “” del sodalizio tuscolano in collaborazione con Daniele Mariotti. «L’evento è stato dedicato a tutte le categorie femminili, dalle Seniores all’Under 14 passando per Under 16 e Under 18. Le nostre ragazze si sono comportate tutte molto bene, cimentandosi in una disciplina (quella dela 7, ndr) che abitualmente non giocano nei rispettivi campionati. Ma la cosa più bella è stato lo spirito dei genitori delle nostre atlete che si sono messi a disposizione affinché ci fosse un’accoglienza impeccabile per tutte ...