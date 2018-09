Ronaldo | «Valladolid? Lavorerò per una gestione più professionale del club»

Ronaldo - il signor Kia del Valladolid? : Che sono adesso la nuova frontiera di sfruttamento per l'economia parallela del calcio globale. I prossimi mesi ci diranno quali intersezioni verranno a crearsi tra Tara Sports 2018 e Valladolid. ...

Valladolid - comincia l’era Ronaldo : Se ne parla da giorni e da oggi è ufficiale: Ronaldo è il nuovo azionista di maggioranza del Real Valladolid. Il Fenomeno ritrova dunque la Liga – dove ha militato con le maglie di Barcellona e Real -, da imprenditore però. L’ex centravanti verdeoro si è assicurato il 51% delle azioni del club, ma lascerà la presidenza a Carlos Suarez. “Vogliamo crescere fino a quando i nostri sogni lo consentiranno. L’obiettivo è ...

Adesso è ufficiale : Ronaldo acquista il Valladolid : Ronaldo è il nuovo proprietario del Real Valladolid, il fenomeno ha acquisito il 51% del club spagnolo diventando presidente del Consiglio di amministrazione Dopo le voci dei giorni scorsi l’ufficialità, l’ex stella del Brasile Ronaldo è il nuovo proprietario del Real Valladolid. L’ex pallone d’oro, che in Italia ha vestito le maglie di Inter e Milan, ha acquisito il 51% del club diventando presidente del Consiglio ...

