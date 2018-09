Roma Rugby paralimpico al Palaluiss

Rugby – Infortunio Minozzi : oggi il primo intervento a Roma - il bollettino : bollettino medico di Matteo Minozzi: l’estremo delle Zebre e della Nazionale italiana sottoposto al primo intervento chirurgico a Roma Nella giornata di ieri l’estremo dello Zebre Rugy Club Matteo Minozzi é stato sottoposto ad intervento chirurgico presso la Clinica Villa Stuart di Roma dal Prof. Pier Paolo Mariani. Minozzi ha subito la ricostruzione della capsula articolare e la neurolisi del nervo sciatico popliteo esterno del ...

Rugby – Italseven maschile : azzurri in raduno a Roma : Italseven maschile: 16 atleti in raduno a Roma dal 3 al 5 settembre Andy Vilk, responsabile tecnico della Nazionale Italiana Seven maschile, ha reso nota la lista dei sedici atleti che dal 3 al 5 settembre prenderanno parte al raduno di pre-selezione in vista della tappa conclusiva del Grand Prix Series 2018, in programma a Lodz (Polonia) l’8 e 9 settembre. Al termine del raduno verranno selezionati i dodici giocatori che il 6 settembre ...

Rugby - Pratichetti annuncia il ritiro : il centro Romano ha giocato ben due Mondiali con l’Italia : Matteo Pratichetti ha annunciato l’addio al Rugby giocato: il cento romano ha giocato due Mondiali con l’Italia Dopo tanti anni di battaglie prima sui campi più prestigiosi d’Italia e poi di tutta Europa, il centro Matteo Pratichetti ha deciso di ritirarsi dal Rugby giocato a quasi 33 anni. La decisione è stata presa a seguito delle complicazioni dovute all’ultimo infortunio alle vertebre cervicali del giocatore subito durante ...

Quando lo sport è ancora un valore : US Roma Rugby - la rinascita del quartiere Pietralata : Prendiamo un quartiere difficile come Pietralata, 32 mila abitanti, Roma Est. Prendiamo un pallone, ma questa volta non rotondo, bensì ovale e mettiamolo al centro di un campo verde, con due porte ma senza reti. Prendiamo infine persone vere, persone volenterose, persone che credono nella svolta e nella rinascita. E prendiamo anche un imprenditore Romano che crede ancora nei valori dello sport ed è disposto a rischiare. Sono queste le fondamenta ...