Roma | In mostra ‘Gotico americano’ e ‘La stanza di Mantegna’

Roma - al Cervantes di piazza Navona la mostra sull’arte ispanica sotto la dittatura di Franco : La mostra “La poética entre abstracción y figuración” che si inaugura il 26 Settembre a Roma, racconta il mondo dell’arte durante il difficile momento di isolamento culturale e artistico che ha vissuto la Spagna in epoca franchista negli anni ’50 e ’60, si pone l’obiettivo di farlo riunendo 34 opere degli artisti appartenenti ai movimenti dell’informale e del realismo più importanti dell'epoca.Continua a leggere

Totti : 'Ho sempre dimostrato amore e fedeltà alla maglia della Roma' : Volevo fare una cosa semplice ed esternare a tutti i tifosi, romanisti e non, in giro per il mondo, l'amore che avevo sempre provato durante la mia carriera per la maglia giallorossa. Una lettera, ...

Roma : per 80 anni acquedotto del Peschiera mostra a Palazzo Esposizioni : Roma – Le foto degli operai che scavavano quasi a mano la grande galleria di adduzione. Le immagini del 1938 per realizzare il ponte sul fiume Salto e quelle della costruzione del ‘calice’ della centrale di Salisano. E poi immagini d’archivio, documenti originali, video d’epoca e installazioni per ripercorrere la storia dell’acquedotto pensato agli inizi del Novecento per servire Roma, uno dei piu’ ...

Roma : “Paolo Poli è…” : Mostra multimediale al Teatro Valle dal 20 settembre al 4 novembre : Roma ricorda Paolo Poli, il suo genio, la sua storia e la sua arte al Teatro Valle che per l’occasione sarà interamente invaso da sue scene, costumi e video. Una Mostra, o meglio un grande album nel quale calarsi dal vivo, nel foyer, in platea e sul palco del Teatro dal 20 settembre al 4 novembre. Un percorso visivo lungo i sessant’anni della sua carriera teatrale, testimoniato da immagini di preziosi spettacoli, allestimenti pittorici, ...

Roma : 18-28 settembre mostra fotografica sull’Uganda : Monica Carocci documenta il lavoro dei medici di Cute Project Roma – Un libro fotografico e una mostra per documentare il lavoro dei medici e dei volontari che ogni anno, in Africa, effettuano formazione specifica teorica e pratica e interventi di chirurgia plastica ricostruttiva su numerosi pazienti che, altrimenti, non potrebbero ricevere cure. Operazioni salvifiche non solo dal punto di vista della salute, ma anche riabilitative a ...

75.sima Mostra del Cinema di Venezia : Leone d'oro a Roma - di Alfonso Cuarón anche se il capolavoro vero è quello dei fratelli Coen : Vincenzo Basile Roma è il racconto dell'anno terribile della famiglia di Sofia , Marina de Tavira , , una madre medio borghese che deve gestire un marito assente e quattro figli da crescere, mentre la ...

Mostra di Venezia 2018 - Leone d'Oro ad Alfonso Cuarón per "Roma". Niente premi a italiani : ?Aveva messo d'accordo tutti già all'indomani della proiezione e deve aver convinto anche i giurati. Come da pronostici, il Leone d'Oro della 75ma Mostra del Cinema di Venezia...

Torna InVerso - mostra mercato dell'editoria indipendente dal 7 al 9 settembre a Santarcangelo di Romagna : Tutti gli spettacoli e le presentazioni saranno ad ingresso libero. Associazione Culturale Interno4 int4asscult@gmail.com

Mostra felina a Bergamo - la star è il leopardo delle nevi di Roma : A pelo lungo, corto o senza: tutti in Mostra al Palazzetto dello Sport di Caravaggio, in provincia di Bergamo, per un appuntamento di livello internazionale, una vera e propria sfilata di bellezza ...

Stagioni russe porta in mostra a Roma il circolo di Abramtsevo : Mosca, 3 set., askanews, - Un'esposizione davvero da non mancare. Nell'ambito del progetto 'Le Stagioni russe' in Italia' dal 3 al 14 settembre 2018 presso il Centro russo scienza e cultura a Roma, aprirà le porte la mostra 'Il teatro inizia ad Abramtsevo!' L'essenza dell'esposizione è costituita dai disegni dei pittori russi Valentin Serov, Ilja …

Roma : A Trastevere in mostra 70 fotografie di David Rubinger : Roma – In occasione del settantesimo anniversario della fondazione dello Stato di Israele e a un anno dalla scomparsa di David Rubinger (29 giugno 1924 – 2 marzo 2017), Roma Capitale, Assessorato alla Crescita culturale – Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali, la Comunita’ Ebraica di Roma e l’Ambasciata di Israele in Italia promuovono una mostra dedicata al fotografo di fama internazionale curata da Edvige ...