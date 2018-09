Roma | i rifugiati di via Scorticabove alla Raggi | ' Non ci sgomberi'

Roma - rifugiati sudanesi in strada da tre mesi : "Siamo in Italia ma sembra di essere tornati in Africa". È alta la tensione e la frustrazione tra i sudanesi sfrattati lo scorso luglio dall"immobile di via Scorticabove. Da quel giorno dormono accampati lungo le strade di San Basilio, alla periferia Est di Roma.La storia del centro accoglienza di via ScorticaboveSono circa una sessantina, tutti uomini e tutti rifugiati politici provenienti dal Darfur che vivono in Italia da tredici anni. I ...