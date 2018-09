Roma-Frosinone | Pastore si ripete | il secondo gol di tacco in stagione è una perla FOTO

Diretta/ Roma Frosinone (risultato live 3-0) streaming video Dazn : Traversa di Under : Diretta Roma Frosinone, info streaming video Dazn: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Derby laziale tra due squadre in difficoltà nella sesta giornata della Serie A(Pubblicato il Wed, 26 Sep 2018 22:29:00 GMT)

VIDEO Roma-Frosinone - Serie A 2018-2019 : le immagini del gran gol di tacco di Javier Pastore : Gli spettatori dell’Olimpico stanno assistendo ad una fantastica partita: la Roma va in rete con un’altra magia di tacco di Javier Pastore, che fa il paio con il gran gol da fuori in apertura di Cengiz Under. Anche questa marcatura è da vedere e rivedere. GOL! Roma 2-0 Frosinone (28’ Pastore) pic.twitter.com/yUPxfYyfyc — Gol VIDEO TV (@GolVIDEOTV3) September 26, 2018 Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina ...

Roma-Frosinone - mamma mia che gol che ha fatto Pastore : altro splendido colpo di tacco per l’argentino [VIDEO] : Il talento argentino segna il secondo gol di tacco della sua stagione, dopo l’Atalanta punisce anche il Frosinone allo stesso modo Assurdo gol di Javier Pastore, il trequartista argentino illumina l’Olimpico con una rete di tacco che lascia di stucco il Frosinone. La stessa prodezza fatta vedere contro l’Atalanta, segnale di come questi colpi siano routine per l’ex Psg. Applausi a scena aperta per il sudamericano, ...

VIDEO Roma-Frosinone - Serie A 2018-2019 : da cineteca il gol di Cengiz Under che sblocca il risultato! : Si sblocca immediatamente Roma-Frosinone: dopo 90 secondi Cengiz Under si inventa una magia incredibile per portare subito in vantaggio i giallorossi. Da vedere e rivedere. Under goal. Roma 1-0 Frosinone. #RomaFrosinone #CengizUnder #DajeRoma pic.twitter.com/mpOszRaqkW — Haris Mrkonja N1 (@harismrkonjan1) September 26, 2018 Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro ...

Roma-Frosinone - gol pazzesco di Under : tunnel e cannonata da lontano che vale il vantaggio giallorosso [VIDEO] : L’esterno offensivo turco si inventa un gol pazzesco che permette alla Roma di passare subito in vantaggio sul Frosinone Un gol bellissimo, utile per sbloccare il risultato dopo pochissimi minuti di gioco. Cengiz Under regala il vantaggio alla Roma sul Frosinone, una rete da stropicciarsi gli occhi che parte con un tunnel nei confronti di un avversario e si conclude con una cannonata che non lascia scampo a Sportiello. Un gol da ...

