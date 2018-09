Roma-Frosinone in streaming e in diretta TV

: La gallery della rifinitura in vista di #RomaFrosinone ?? - OfficialASRoma : La gallery della rifinitura in vista di #RomaFrosinone ?? - OfficialASRoma : ?? È online il Match Program dedicato a #RomaFrosinone! All’interno un focus dedicato a Daniele De Rossi, a -1 da q… - OfficialASRoma : Stasera all'Olimpico #RomaFrosinone ?? @OfficialEl92 ha esordito con la maglia dell'#ASRoma contro i gialloblu nel… -

(Di mercoledì 26 settembre 2018) Mercoledì 26 settembre alle ore 21 la sfida valida per la sesta giornata della Serie A 2018 2019.è una delle partite della sesta giornata di Serie A in programma questa sera allo Stadio Olimpico dialle ore 21 come in tutti gli altri campi, a eccezione di Udine, dove si gioca alle 19. Le due squadre laziali che si affronteranno stasera sono state fin qui tra le peggiori della Serie A. Laha soltanto cinque punti ed è in profonda crisi di gioco, ilha un punto e sarebbe ultimo se il Chievo non fosse stato penalizzato.sarà trasmessa ine in esclusiva su Dazn, la piattaformaonline che quest’anno trasmette tre partite per ciascuna giornata di campionato. Su Dazn non esistono canali e tutti i contenuti insono esposti in homepage.(4-3-3) Olsen; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; Cristante, Nzonzi, Pastore; Under, Dzeko, El Shaarawy(3-5-2) Sportiello; Goldaniga, Salamon, Capuano; Zampano, Chibsah, Hallfredsson, Cassata, Molinaro; Perica, Campbell