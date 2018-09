Roma Fontana di Trevi in manutenzione ordinaria

Roma : Fontana di Trevi - avviato intervento di manutenzione ordinaria : Roma – Avviati oggi i lavori di manutenzione ordinaria per la Fontana di Trevi . La Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali completera’ l’ intervento il prossimo 27 settembre. I lavori rientrano nel piano di interventi ordinari e periodici gia’ programmati per preservare gli effetti dell’importante opera di restauro, realizzata tra il 2014 e il 2015 grazie al sostegno della Maison Fendi, che ha restituito la ...

Roma - ancora bagni nella fontana di Trevi : multa da 900 euro per una coppia di turisti : Il tuffo nella celebre fontana della Capitale è costato caro a due turisti statunitensi. In precedenza era stato fermato e...

Roma : turista spagnolo 12enne entra nella fontana di Piazza Navona - multati i genitori : A Piazza Navona , a Roma , un ragazzo spagnolo di 12 anni ieri pomeriggio è stato sorpreso da una pattuglia del comando generale della polizia locale, in servizio di controllo, mentre si bagnava in una delle fontane monumentali. Il ragazzo era con tre fratelli, tutti minorenni, che lo incitavano a proseguire nella passeggiata all’interno della vasca. Gli agenti, dopo aver fatto uscire il ragazzo dalla fontana , hanno rintracciato i genitori , ...

Hanno beccato i turisti del bagno nella fontana dell'Altare della Patria di Roma : Beccati, anche se Hanno lasciato l'Italia qualche giorno fa. A fregarli sarebbe stato proprio il costume, come racconta Il Messaggero , acquistato poco prima in un negozio nei pressi di Piazza Venezia:...

Roma - nudi nella fontana dell'Altare della Patria : svolta dai video : Fino a qualche giorno fa erano ancora in Italia. Una vacanza prolungata mentre a Roma erano scattate le indagini per identificarli e rintracciarli dopo il bagno proibito nella fontana di marmo davanti ...

Roma - turisti immergono i piedi a Fontana di Trevi e Piazza Venezia - multa da 450 euro e denuncia per villipendio : Una turista egiziana di 29 anni è stata fermata nella notte e multa ta per aver immerso i piedi nella Fontana di Trevi . Per la ragazza è scattata la sanzione di 450 euro . Poco dopo gli agenti in ...

Roma - dalla fontana di Trevi a quella del Sarcofago in Villa Borghese : ecco tutti gli edifici deturpati : Monumenti imbrattati, ville danneggiate, fontane usate come piscine: gli atti vandalici nella Capitale sono ormai allordine del giorno

Salvini non ha gradito il video dei turisti nudi in una fontana di Roma : 'Saprò io come educarvi' : 'Saprò io come 'educare' questi idioti se verranno presi, l'Italia non è il bagno di casa loro!'. Lo scrive il leader della Lega e ministro dell'Interno, Matteo Salvini su Facebook, a proposito dei ...