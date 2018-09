Roma | Baby-gang rapina coetani | arrestati due sedicenni

Baby-gang in azione a Roma - rapinati minori : due 16enni arrestati : Roma, 26 set., askanews, - Un'altra 'Baby-gang' è stata scoperta e disarticolata dai Carabinieri di Roma. Nella tarda serata di ieri, i militari della Stazione Roma Madonna del Riposo sono intervenuti ...

Roma : in manette la baby gang dei Parioli - quattro ragazzi tra i 16 e i 17 anni : Una vera e propria baby gang quella che aggrediva e rapinava adolescenti nell'area tra villa Borghese e piazza Mancini. quattro giovanissimi, di età compresa tra i 16 e 17 anni, diventati l'incubo dei loro coetanei, sono stati identificati e arrestati dai carabinieri della Stazione Roma Flaminia, in esecuzione di una ordinanza di custodia cautelare, emessa dal Gip del Tribunale per i Minorenni di Roma, l'accusa ...

Quindicenne Romano preso a testate dalla baby gang sul lungomare di Tortoreto : 'Dacci i soldi' : ... per divertimento e per dimostrare agli amici di essere capaci di farlo, ora si fanno largo anche le baby gang che emulano Roberto Spada e la sua testata : il riferimento è al fatto di cronaca ...

Roma - baby-rapinatori incastrati dai social : erano il terrore dei minorenni tra Salario e Trieste : erano diventati il terrore delle comitive di minorenni che, quando li vedevano arrivare, cambiavano strada. I carabinieri della stazione Roma Salaria hanno arrestato due stranieri, entrambi 21enni, ...

Arrestata baby gang : era il terrore degli adolescenti della Roma bene : 'Dammi i soldi che hai...altrimenti ti do una pigna in bocca': questa la minaccia più usata dal gruppetto di baby rapinatori che imperversava nei ritrovi degli adolescenti di Roma Nord, godendo di un ...

Roma : Rapinavano coetanei a Corso Francia - fermata baby gang : Roma – “Dammi i soldi che hai altrimenti ti do una pigna in bocca”: questa la minaccia piu’ usata dal gruppetto di baby rapinatori che imperversava nei ritrovi degli adolescenti di Roma Nord, godendo di un muro di omerta’ creato dalla vergogna. Muro che, grazie ai genitori, e’ stato rotto da 3 giovani vittime, derubate in pieno giorno in una piazzetta a balcone su Corso Francia. Gli stessi malviventi, dopo una ...

Sgominata baby gang : era il terrore dei ragazzi della "Roma bene" : Erano il terrore dei ragazzini "bene" della Capitale. Mettevano a segno violente rapine , anche di pochi euro , solo per il gusto di farlo e per poi vantarsene sui loro profili social, in stile " ...