Rohan Dennis nuovo campione mondiale a cronometro

Mondiali ciclismo - Rohan Dennis oro nella cronometro : Clamorosa prova dell'australiano, 49,6 km/h di media,. Distacchi abissalli: Dumoulin argento, Campenaerts bronzo

Ciclismo - Mondiali 2018 : Rohan Dennis dominante - l’australiano è campione del mondo a cronometro! Dumoulin si arrende : Una prova davvero mostruosa. Era il più atteso e non ha tradito le aspettative. Rohan Dennis è il più forte cronoman in circolazione: l’australiano si è andato a prendere in quel di Innsbruck il titolo Mondiale a cronometro sbaragliando la concorrenza. Alla Vuelta di Spagna l’atleta della BMC aveva già messo in chiaro le proprie intenzioni: doppio successo nelle prove contro il tempo per lanciarsi al meglio verso l’obiettivo ...

Mondiali Ciclismo 2018 – Trionfo Rohan Dennis - l’australiano spodesta Dumoulin nella cronometro di Innsbruck : Rohan Dennis si prende la corona di campione del mondo a cronometro: Dumoulin amareggiato al traguardo per il secondo posto ad Innsbruck Finalmente i big del Ciclismo sono tornati in sella alle loro bici per la prima importante prova dei Mondiali di Innsbruck 2018. A sfidarsi sono stati gli uomini elite nella prova a cronometro individuale. Occhi puntatissimi su Dennis e Dumoulin, i principali favoriti alla vittoria. Giornata amara per il ...

Mondiali di ciclismo : Tom Dumoulin contro Rohan Dennis nella prova a cronometro : La prima parte dei Mondiali di ciclismo a Innsbruck, quella dedicata alle prove a cronometro, si avvia alla conclusione. Mercoledì 26 settembre il programma delle gare contro il tempo si chiude con i professionisti, impegnati su una distanza di 52.5 km. Il campione in carica Tom Dumoulin si presenta come il principale favorito, anche se Rohan Dennis è uscito bene dalla Vuelta Espana, in cui ha vinto entrambe le cronometro. L’Italia non ...

Ciclismo - Mondiali 2018 : sfida a due nella cronometro maschile. Rohan Dennis contro Tom Dumoulin : Tutto pronto per la prima grande sfida per quanto riguarda gli elite uomini al Mondiale di Ciclismo di Innsbruck. In attesa della durissima prova in linea di domenica 30 settembre, domani è in programma la cronometro. sfida contro il tempo che vedrà uno scontro diretto tra i due grandissimi favoriti della vigilia: Rohan Dennis prova a fare lo scalpo al campione in carica Tom Dumoulin. Percorso Si parte da Alpbachtal e si giunge sul traguardo di ...

Vuelta a España 2018 : Rohan Dennis si ritira dopo la vittoria di ieri nella cronometro. L’australiano vuole concludere la preparazione a casa : A poche ore dal via della diciassettesima frazione della Vuelta a España 2018, Rohan Dennis decide di ritirarsi dalla corsa a tappe iberica. dopo lo strepitoso successo nella cronometro di ieri, al termine della quale il corridore BMC ha rifilato almeno 50″ a tutti gli avversari, il 28enne australiano torna a casa per prepararsi al meglio prima dei Mondiali di Innsbruck. Il vincitore delle due corse contro il tempo alla Vuelta va a caccia ...

Vuelta Espana : la cronometro è di Rohan Dennis - Quintana scende dal podio : È servita la cronometro di 32 km a Torrelavega per creare quei distacchi tra i primi corridori della classifica generale che le montagne non avevano fatto emergere. La tappa è andata come da pronostico a Rohan Dennis che ha sbaragliato il campo. Simon Yates ha offerto una prova solida difendendo e rafforzando la sua maglia rossa di leader. Valverde ha tenuto botta, mentre hanno sofferto Lopez e Quintana, quest'ultimo ha perso il suo posto sul ...

Vuelta a España 2018 : Rohan Dennis domina la cronometro. Simon Yates guadagna su tutti - benissimo Kruijsiwjk : È scattata con una cronometro individuale la terza settimana della Vuelta a España 2018. La sedicesima frazione, successiva all’ultimo giorno di riposo, infatti prevedeva la prova contro il tempo da La Santillana del Mar a Torrelavega, di 32 chilometri. Strada pianeggiante, ma insidiosa per alcuni tratti, sulla quale si è vista com’era ovvio che fosse una doppia sfida: quella per il successo parziale e quella per la classifica ...

Vuelta 2018 – Rohan Dennis imbattibile a crono - l’australiano vince la 16ª tappa : Simon Yates difende la maglia rossa : Sesta vittoria stagionale per il corridore della BMC, che si prende la sedicesima tappa della Vuelta 2018 con il tempo di 37:57.44 L’ultima settimana della Vuelta di Spagna 2018 si apre con la vittoria di Rohan Dennis, che si prende l’unica crono individuale in programma, partita da Santillana del Mar e conclusasi 32 km dopo a Torrelavega. L’australiano della BMC non lascia scampo ai suoi avversari, vincendo la questa ...

