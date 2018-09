Rogo nel Pisano | il vento non dà tregua | ma gli aerei tornano in azione

Incendio nel Pisano - evacuata un’altra frazione di Vicopisano : Rogo non ancora domato - le fiamme si stanno spostando : Il fronte dell’Incendio sui monti Pisani, dove la situazione è leggermente migliorata, ha comunque costretto la protezione civile a decidere, per precauzione, l’evacuazione della frazione di Noce, nel comune di VicoPisano. I circa 300 abitanti erano stati preallertati gia’ stamani. Dopo il rientro nelle loro abitazioni di circa 300 persone, fatte allontanare dalle case nella notte e nelle prime ore di stamani, il numero degli ...

Venezia - Rogo nel centro accoglienza per un fornelletto dei migranti : Sarebbe stato un fornelletto elettrico, uno di quelli che i richiedenti asilo usano per far da mangiare, la causa del rogo che nella tarda mattinata di martedì, alle 12.45, ha colpito il centro accoglienza di Conetta nel Veneziano. Un centro finito più e più volte nel mirino delle cronache nazionali a causa del sovraffollamento e a causa delle maxi proteste e rivolte in strada.I danni sono ingentissimi. L'incendio ha completamento devastato un ...

Rogo doloso nel Pisano - settecento gli sfollati : "Scenario apocalittico" | Chiuso l'aeroporto : Una settimana fa era stato appiccato un altro Rogo nella stessa zona boschiva. Le fiamme sono visibili a chilometri di distanza. I vigili del fuoco: "Abbiamo rischiato di perdere due squadre nell'intervento di stanotte".

Incendio nel Pisano - brucia il Monte Serra : si indaga per Rogo doloso | : Ad alimentare le fiamme il forte vento che soffia sulla zona. Sono 700 gli sfollati, 600 gli ettari in fiamme. Scuole chiuse in 5 frazioni del Comune di Calci. Il governatore Rossi dichiara lo stato d'...

Rogo nel Pisano : 500 persone evacuate : Sono almeno 500 le persone evacuate per il vasto incendio sul bosco del Monte Serra, nel Pisano, alimentato dal forte vento. Non si sono registrati feriti, ma nella notte le fiamme si sono avvicinate al centro abitato di Calci. Il sindaco, Massimiliano Ghimenti, ha ordinato agli abitanti di lasciare le case anche nella frazione di Montemagno e nelle zone di Torre e San Lorenzo, dopo che già erano state evacuate le abitazioni ...

Calci - Rogo nel bosco minaccia case : 0.20 Un vasto incendio nel bosco sta minacciando alcune abitazioni a Calci, nel Pisano. Sul posto operano numerosi vigili del fuoco inviati anche dai comandi delle province limitrofe. Le fiamme sono state avvistate intorno alle 22 sul monte Serra e il fronte di fuoco è alimentato dalle raffiche di vento che soffiano sulla zona. E' stato predisposto un punto di riunione per la popolazione al campo sportivo di Calci e si sta valutando la ...

Incendi Catanzaro : vasto Rogo ha minacciato le case nella notte : vasto Incendio nella notte nel rione Cavita di Catanzaro: sul posto sono state impegnate diverse squadre dei Vigili del Fuoco. Le fiamme, alimentate da forte vento, hanno minacciato una ventina di case. Il rogo ha distrutto diversi ettari di macchia mediterranea che circondano l’area residenziale. L'articolo Incendi Catanzaro: vasto rogo ha minacciato le case nella notte sembra essere il primo su Meteo Web.

Incendi : Rogo lambisce una riserva naturale nel trapanese : Un vasto Incendio ieri sera, ha rischiato di distruggere uno degli angoli più suggestivi della riserva regionale Oasi WWF, Lago Preola Gorghi Tondi, a Mazara del Vallo, nel trapanese. In fiamme circa 300 metri quadrati. A limitare il danno, hanno concorso la presenza del personale della riserva e l’intervento di carabinieri e vigili del fuoco. In fia Ad essere percorso dal fuoco un lembo del costone a macchia mediterranea sovrastante il ...

“Non ti lascio!”. Muore nel Rogo insieme alla mamma. I vigili li trovano così : Erano da poco passate le 2.30 quando, per cause ancora da accertate, un incendio si è sviluppato all’interno della loro abitazione: una villetta a due piani a Conselve in provincia di Padova. Una fiammata improvvisa che non ha dato scampo ad un uomo di 42 anni e all’anziana madre. Lui, Angelo Volpi, era disabile, ma ha tentato in tutti i modi di salvare la donna, Rosa Lamberti, di 86 anni. Un’impresa inutile, i soccorritori hanno trovato i ...