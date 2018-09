Ripescaggi Serie B e clamorosa retrocessione dalla A? Le ultime indiscrezioni LIVE sulla

Ripescaggi Serie B LIVE - attesa finita : le indiscrezioni sulla sentenza del Tar - si profila un clamoroso ribaltone [DETTAGLI] : Ripescaggi Serie B – E’ una giornata chiave per quanto riguarda il campionato di Serie B, è prevista per oggi infatti la sentenza sul cambio di format e l’eventuale passaggio a 22 o addirittura 24 squadre, alcuni club sono in attesa di conoscere il futuro ed i possibili Ripescaggi, ecco la situazione LIVE su CalcioWeb. Alle 9.30 si è riunita la camera di Consiglio presso la sezione 1-ter del Tar del Lazio, i magistrati ...

Le notizie del giorno – I Ripescaggi in Serie B - il retroscena su Ronaldo ed il confronto Quagliarella-Giampaolo : Le notizie del giorno – La Sampdoria è reduce dal pareggio contro la Fiorentina, l’attaccante Caprari ha ristabilito la parità dopo l’iniziale vantaggio di Simeone. E’ scoppiato un caso Quagliarella, il calciatore non ha preso bene la sostituzione, il tecnico Giampaolo l’ha richiamato al termine della partita. Nella giornata di ieri è andato in scena un faccia a faccia tra i due, c’è stato un chiarimento con la richiesta nei ...

Ripescaggi - Entella scrive alla Figc : “vogliamo essere riammessi alla Serie B” : Ripescaggi Serie B- L’Entella ha scritto ufficialmente alla Figc e alla Lega di Serie B per chiedere la riammissione nel torneo cadetto. I chiavaresi sono tornati virtualmente in Serie B dopo la decisione in settimana del Collegio di Garanzia del Coni che ha accettato il ricorso del club: è stata applicata la penalizzazione di 15 punti per il Cesena nella stagione scorsa per la vicenda delle plusvalenze, decretandone la ...

Serie B - si avvicina l’ora X : 8 ipotesi tra riammissioni e Ripescaggi - 6 squadre in corsa per il salto di categoria e la Serie C è stravolta [NOMI e DETTAGLI] : ripescaggi Serie B – Novità clamorose nelle ultime ore per quanto riguarda i ripescaggi nel campionato di Serie B, dopo la richiesta presentata da 5 club che hanno chiesto il ripescaggio nel torneo cadetto il governo in persona del sottosegretario Giorgetti starebbe pensando ad un decreto per portare addirittura il campionato a 25 squadre e quindi ripescare tutte le squadre interessate: Entella (tramite riammissione), Catania, Pro ...

Clamoroso Serie B e Serie C : partite annullate - riammissioni - Ripescaggi e cambio di gironi [NOMI e DETTAGLI] : ripescaggi Serie B – E’ sempre più caos nei campionati di Serie B e Serie C. Il Collegio di Garanzia dello Sport, Prima Sezione, al termine della udienza tenutasi oggi, presieduta dal prof. Sanino, viste le conclusioni esternate dalla ricorrente a pag. 29 del ricorso introduttivo, in riforma della sentenza impugnata, ha riconosciuto la legittimazione processuale della Virtus Entella e ha determinato che la sanzione afflittiva ...

Serie B a 19 o a 22 squadre? Nel caos dei ricorsi sei club sperano nel Ripescaggio. Ma l’Entella ha già esordito in Serie C : C’è la Serie B che a un mese dall’inizio ancora non sa se sarà a 19 squadre (come stabilito dalla Lega, in accordo con Figc e Coni) o a 22 (come previsto dalle regole). La Serie C che, a catena, brancola nel buio: quattro squadre (Catania, Ternana, Novara e Siena) che aspettano il ripescaggio, sei partite già rinviate (altrettante lo saranno il prossimo weekend), ricorsi in ogni grado della giustizia sportiva ed amministrativa, sentenze ...

Ripescaggi Serie B - importante mossa dell’Avellino : Ripescaggi Serie B – Situazione sempre più delicata per quanto riguarda il campionato di Serie B, in particolar modo nelle ultime ore è stato accolto il ricorso dell’Entella per la riammissione in Serie B, adesso anche ha presentato un nuovo ricorso per chiedere la riammissione. “La ricorrente U.S. Avellino 1912 s.r.l. chiede al Collegio di Garanzia: – di accertare e dichiarare l’illegittimità, l’inammissibilità e/o ...

Ripescaggi Serie B - clamoroso : accolto il ricorso dell’Entella! : Ripescaggi Serie B – Il Collegio di Garanzia dello Sport, Prima Sezione, al termine della udienza tenutasi oggi, presieduta dal prof. Sanino, viste le conclusioni esternate dalla ricorrente a pag. 29 del ricorso introduttivo, in riforma della sentenza impugnata, ha riconosciuto la legittimazione processuale della Virtus Entella e ha determinato che la sanzione afflittiva irrogata al Cesena sia eseguita nel campionato ...

Caos Ripescaggi Serie B : collegio di garanzia rinvia udienza - ecco la nuova data : E’ stata rinviata al 28 settembre l’udienza del collegio di garanzia dello Sport del Coni sul format della Serie B che era prevista per venerdì prossimo. Lo ha deciso il presidente del collegio, Franco Frattini, in seguito ai provvedimenti odierni con cui il Tar del Lazio ha revocato i precedenti decreti relativi ai ricorsi presentati da Ternana e Pro Vercelli e fissato l’udienza cautelare collegiale per il 26 ...

Ripescaggi Serie B - nuovo colpo di scena : il Tar si contraddice - revocato il decreto sul format a 22 squadre! : Serie B nel caos più totale, sta succedendo davvero di tutto nel campionato cadetto o, per meglio dire, nei vari tribunali che si occupano della questione Ripescaggi nuovo colpo di scena nella saga sul format della Serie B. Il Tar del Lazio ha revocato il decreto presidenziale che la stessa sezione, ma con un diverso presidente, aveva emesso sabato scorso accogliendo i ricorsi di Pro Vercelli e Ternana. Con il nuovo decreto firmato dalla ...

Serie B - caos Ripescaggi - potrebbe arrivare anche un decreto legge : La situazione per il campionato di Serie B continua ad essere molto complessa. Nei giorni scorsi il collegio di garanzia del CONI ha lasciato la Serie B a 19 squadre, ma il TAR ha riaperto il discorso ritenendo legittimi i ricorsi dei club che avevano chiesto il ripescaggio. Adesso il caos domina con le società in attesa di ripescaggio che ancora non sono scese in campo perché non sanno in quale categoria giocheranno in questo anno ...

Ripescaggi Serie B - si fa strada una soluzione clamorosa : terremoto senza precedenti - la situazione in vista della sentenza [DETTAGLI] : Ripescaggi Serie B – E’ un terremoto con pochi precedenti nella storia del calcio, è tutto assurdo quello che si sta verificando in Serie B, intanto nella giornata di ieri il Tar ha annunciato il blocco del torneo, bisogna prima stabilire il format prima della ripresa del campionato. Al momento sono 19 le squadre a prendere parte al campionato, venerdì la decisione sul cambio di format e lunedì le ripescate. Arrivano sempre più ...

LIVE Ripescaggi Serie B - Frattini : 'La B più difficile di un G7. Sospese solo le partite delle possibili ripescate' : Ripescaggi Serie B, la cronaca di mercoledì 12 settembre 15:10, rinviata l'udienza del Catania sui Ripescaggi Serie B. Nuovo capitolo della saga sul blocco dei Ripescaggi: il Tribunale Federale ...

Ripescaggi Serie B - ecco le tre squadre ‘promosse’ : il campionato passa a 22 squadre - le indiscrezioni sulla sentenza [NOMI e DETTAGLI] : Ripescaggi Serie B – Sono ore caldissime per quanto riguarda il campionato di Serie B, il torneo è entrato già nella fase importante ma tutto potrebbe cambiare già nelle prossime ore. A tenere banco è infatti il cambio del format, la situazione si è trascinata già per le lunghe ma l’epilogo è ormai vicino, la sentenza definitiva è prevista per la giornata di lunedì. Cinque le squadre in attesa di conoscere il destino ...