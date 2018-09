Rimini | addio a Zanza | il re dei vitelloni muore mentre fa sesso con una

Rimini - ZANZA E' MORTO - ADDIO AL RE DEI VITELLONI/ Ultime notizie - Maurizio Zanfanti aveva avuto 6mila donne : RIMINI , ZANZA è MORTO : ADDIO al re dei VITELLONI . Ultime notizie , appartato con una 23enne, poi il malore. Maurizio Zanfanti aveva 63 anni, ed era famosissimo in Riviera(Pubblicato il Wed, 26 Sep 2018 12:41:00 GMT)

Rimini - addio al celibato finisce nel sangue : arrestati tre napoletani di 15 - 19 e 20 anni : Quella di cui si sta per parlare all'interno di questo articolo è l'ennesimo episodio di violenza [VIDEO] che sempre più spesso, purtroppo, riempiono le prime pagine dei telegiornali. L'evento si è verificato in quel di Rimini e le vittime sono due giovani ragazzi di trent'anni, residenti a Bologna e a Faenza, che si trovavano sul posto per festeggiare un addio al celibato ma che invece si sono ritrovati a trascorrere una nottata poco felice ...