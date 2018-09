Rimborsi | europarlamentari non obbligati a dichiarare come li spendono

Corte Ue : europarlamentari non obbligati a dichiarare come spendono i Rimborsi : I cittadini non hanno diritto di sapere come gli eurodeputati spendono i soldi previsti dalle indennità per i costi giornalieri, le spese di viaggio e l’assistenza parlamentare. Lo ha stabilito la Corte di giustizia europea di Lussemburgo con una sentenza depositata ieri: «si viola la privacy»...