Ricordate Corona che cade in bicicletta cantando “Viva la libertà”? Ora è un tatuaggio

(Di mercoledì 26 settembre 2018) Circa venti giorni fa Fabrizioaveva postato un video con il proprio “incidente” in: mentre cantava Viva la libertà di Jovanotti in centro a Milano, l’ex agente dei vip aveva rimediato una figuracciando dalla bici. La sua ex moglie, Nina Moric, ha pensato di immortalare l’accaduto per sempre. Con un, sulla schiena. Video Instagram L'articolochein“Viva la libertà”? Ora è unsulla schiena di Nina Moric proviene da Il Fatto Quotidiano.