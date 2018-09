Ricerca | organi-modello stampati in 3d per sostituire test animali

Ricerca - CNR : giusta terapia al giusto paziente - organi-modello in 3D per test innovativi e su misura : Sono organi-modello specifici del paziente, in vitro, realizzati con bio-stampa tridimensionale (3D Bio-printing), in grado di sperimentare terapie innovative e su misura, senza ricorrere a test farmacologici sugli animali o a indagini invasive su pazienti affetti da mutazioni genetiche. A metterli a punto un team di Ricercatori dell’Istituto di biologia cellulare e neurobiologia del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr-Ibcn), Campus ...