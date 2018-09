Ricerca | individuata una nuova popolazione di cellule staminali che favorisce la

meteoweb.eu

: Specialista di Prodotto settore Sanitario - lavoroacatania : Specialista di Prodotto settore Sanitario - lavoroacatania : Specialista di Prodotto settore Sanitario -

(Di mercoledì 26 settembre 2018) Un team di scienziati della Yale School of Medicine e del Dipartimento di Biologia dell’Università di Pisa ha individuato una particolaredi, dette neuroepiteliali, che si sono rivelate particolarmente efficaci nel riparare le lesioni al midollo spinale. La sperimentazione condotta su modelli animali ha mostrato che queste particolarisono in grado di integrarsi nel tessuto danneggiato, estendere prolungamenti per alcuni centimetri dopo il trapianto e fornire un recupero motorio e funzionale. Inoltre, come hanno evidenziato i test di laboratorio, il recupero è proporzionale all’entità alla lesione: se ad esempio il danno al midollo spinale non supera il 25%, c’è un miglioramento significativo nell’uso degli arti inferiori entro due mesi. “Per la prima volta, grazie a questo studio è stato quindi dimostrato che l’origine anatomica delle...