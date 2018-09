Ricerca | da Sherlock dei farmaci alla carta di identità del virus | l’Iss celebra la

meteoweb.eu

: RT @penelopelight93: Quando Sherlock dice di non essere alla ricerca di un fidanzato ma John spara al tassista per salvarlo: #ItalianSherlo… - QGomeziunski : RT @penelopelight93: Quando Sherlock dice di non essere alla ricerca di un fidanzato ma John spara al tassista per salvarlo: #ItalianSherlo… - mxpublishing : ?? Sherlock Holmes e l'ombra di James Moriarty (Sherlockiana) La ricerca del perfetto regalo di Natale... - DelosBooks : di Dick Gillman È il Natale del 1894 e Watson è alla ricerca del perfetto regalo di Natale per Holmes. La scelta… -

(Di mercoledì 26 settembre 2018) DalloHolmes deid’dei. Sono alcune delle mostre organizzate dall’Istituto superiore di sanità che apre le porte delle sue aule e dei suoi giardini per la ‘Notte europea deitori’, che sivenerdì 28 settembre. Sono ben 47 le esposizioni e 40 le visite guidate promosse dall’Istituto per interessare i cittadiniscienza e renderli protagonisti per una sera. E durante la manifestazione la scena verrà occupata anche dmusica: per tutta la serata alcuni membri del personale dell’Iss, e non solo, suoneranno per il pubblico un vasto repertorio che spazierà dal jazz al rock. Il Museo della scienza dell’Iss ospiterà una mostra interattiva sul ‘Mondo dei vaccini’ dedicata ai bambini, mentre altre due visite, aperte anche ai grandi, riguarderanno ‘La macchina del tempo: ...