Riassunto Temptation Island Vip | Stefano Bettarini e Nicoletta Larini escono insieme

Blastingnews

: Riassunto Temptation Island Vip 2018 Stefano Bettarini e Nicoletta Larini escono insieme: - notizie_star : Riassunto Temptation Island Vip 2018 Stefano Bettarini e Nicoletta Larini escono insieme: - anticipazionitv : Lacrime al falò un'altra famosa coppia scoppia ! - infoitcultura : Temptation Island Vip, il riassunto della seconda puntata: Nicoletta Larini a lezione da Simona Ventura -

(Di mercoledì 26 settembre 2018) La seconda puntata diVip 2018, trasmessa ieri 25 settembre su Canale 5, ha sancito la decisione finale di un'altra coppia, dopo che gia' la scorsa settimana avevano dato il loro addio al programma Marcella e Fabio Esposito VIDEO. A chiedere il falò di confronto è stata, delusa per i video riguardanti il fidanzato, fin troppo amichevole con le sue belle tentatrici. Simona Ventura si è così trovata nel difficile ruolo di placare gli animi, rincuorando la nuova fidanzata del suo ex marito e invitandola ad avere pazienza. Le sorprese non sono mancate anche per le altre coppie del docu-reality a partire da Valeria Marini e Patrick Baldassarri con la bionda vamp sempre più vicina al bellissimo single spagnolo Ivan Gonzales. Spazio anche ai problemi tra Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi e di Ursula Bennardo e Sossio Aruta, più ...