Renzo Arbore | età | altezza | peso | moglie | figli Tutto sul poliedrico artista

(Di mercoledì 26 settembre 2018)è uno degli artisti più influenti a trecentosessanta gradi degli ultimi quarant’anni italiani. È stato il primo, disc jockey italiano oltre a essere, ancora oggi, un conduttore radiofonico, clarinettista, showman, autore televisivo, attore, sceneggiatore, regista, cantautore e compositore italiano. Insomma,sa davvero fare ditra radio e televisione. E del resto se ancora oggi è uno degli ‘show-man’ più apprezzati del piccolo schermo italiano un motivo ci sarà. Anche per le sue storie d’amore. Come quella con la padrona di casa di Domenica In, Mara Venier.e la zia d’Italia in passato hanno avuto una lunga storia d’amore. Un sentimento che si è spezzato ormai ventuno anni fa, esattamente nel 1997, quando la coppia dello spettacolo italiano decise di prendere strade diverse. ( dopo la ...