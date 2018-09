Rapina Lanciano | arrestati tre rapinatori | il video dell' operazione di polizia

Rapina in villa a Lanciano - si cerca capobanda italiano - : Dopo l'arresto di tre cittadini rumeni, gli inquirenti cercano un quarto uomo che, secondo la testimonianza di un'altra vittima della banda, avrebbe accento pugliese

Rapina in villa a Lanciano - la folla tenta di linciare uno dei fermati : In tre bloccati: sono sospettati di aver preso parte all'assalto. Carlo Martelli: "Ora sono più sereno". La moglie: "Lo Stato non deve perdonarli"

Rapina a Lanciano - il linciaggio della folla contro uno dei fermati : Uno dei tre rumeni fermati esce scortato dalla polizia dall'appartamento dove viveva, in Corso Roma. Esplode la rabbia della gente

Rapina in villa a Lanciano - tre fermati. "Caccia al capo della banda" : I tre di nazionalità romena, avevano addosso circa 3.400 euro, sono ora sottoposti a interrogatorio. Ritrovata anche l'auto usata per l'assalto alla villa. Salvini: "Devono marcire in galera"

Rapina in villa a Lanciano - fermati tre romeni. "Caccia al capo della banda" : I tre di nazionalità romena, avevano addosso circa 3.400 euro, sono ora sottoposti a interrogatorio. Ritrovata anche l'auto usata per l'assalto alla villa. Salvini: "Devono marcire in galera"

Rapina di Lanciano - tre romeni arrestati per la brutale aggressione : caccia al capobanda : Primi tre arresti per la brutale Rapina di domenica scorsa ai danni del chirurgo Carlo Martelli e della moglie Niva Bazzan, entrambi 69enni, picchiati, lei mutilata a un orecchio. In manette sono finiti tre romeni, due fratelli e un cugino fra i venti e i trent’anni: stavano per partire con l’auto usata per l’assalto, una Golf di colore blu. Avevan...

Lanciano : Rapina in villa - tre arresti : Aggiornamento 26 settembre ore 10:30 - Nell’ambito delle indagini relative alla rapina ai danni dei coniugi Martelli, sono finiti in manette tre cittadini romeni che stavano per darsela a gambe con la stessa auto utilizzata per l’assalto alla villa e con addosso circa 3.400 euro. Secondo quanto riferisce l’Ansa, la svolta nelle indagini sarebbe arrivata nella serata di ieri, con la testimonianza di un’altra vittima della banda nei mesi ...

