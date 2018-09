RAPINA IN VILLA LANCIANO | 3 ROMENI ARRESTATI Ultime notizie | Martelli | “mia

RAPINA in villa : arrestati tre romeni della banda : Sono stati arrestati alcuni dei presunti responsabili della Rapina in villa di Lanciano in cui i due coniugi 69enni sono stati brutalmente picchiati e la donna mutilata a un orecchio. In manette tre ...

RAPINA in villa a Lanciano - la folla tenta di linciare uno dei fermati : In tre bloccati: sono sospettati di aver preso parte all'assalto. Carlo Martelli: "Ora sono più sereno". La moglie: "Lo Stato non deve perdonarli"

RAPINA in villa a Lanciano - tre fermati. "Caccia al capo della banda" : I tre di nazionalità romena, avevano addosso circa 3.400 euro, sono ora sottoposti a interrogatorio. Ritrovata anche l'auto usata per l'assalto alla villa. Salvini: "Devono marcire in galera"

RAPINA in villa - ora caccia al capo della banda - dovrebbe trattarsi di un cittadino italiano : Chieti - E' caccia al capo della banda che ha messo a segno la violenta Rapina nei confronti di una coppia di Lanciano. L'uomo secondo la descrizione della vittima di una precedente Rapina è un italiano, "forse è un pugliese". Proprio da questa testimonianza c'è stata la svolta che hanno portato all'arresto dei tre romeni oggi. "Anche se ho visto solo occhi dietro un cappuccio e voci il capo ...

Lanciano : RAPINA in villa - tre arresti : Aggiornamento 26 settembre ore 10:30 - Nell’ambito delle indagini relative alla rapina ai danni dei coniugi Martelli, sono finiti in manette tre cittadini romeni che stavano per darsela a gambe con la stessa auto utilizzata per l’assalto alla villa e con addosso circa 3.400 euro. Secondo quanto riferisce l’Ansa, la svolta nelle indagini sarebbe arrivata nella serata di ieri, con la testimonianza di un’altra vittima della banda nei mesi ...