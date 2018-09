Rapina in villa | il racconto della donna mutilata | ' Pensavo di morire | non provo rabbia'

Rapina nella villa del chirurgo - un testimone : "È la stessa banda di un anno fa" : L'uomo subì una Rapina con modalità analoghe a settembre del 2017. "Ho visto solo gli occhi dietro un cappuccio, ma tutto combacia"

Rapina in villa a Lanciano - ore contate per la banda : in un video i volti dei Rapinatori : Sono due i delinquenti incappucciati con la felpa e col volto travisato. Si intravedono i loro volti, quel tanto che basta per fornire una traccia agli investigatori. I due banditi, su quattro, che ...

Vertice in Procura dopo Rapina a Villa Martelli : Chieti - E' in atto un Vertice alla Procura di Lanciano coordinato dal Procuratore Capo Mirvana Di Serio: al summit investigativo partecipano gli uomini dello Sco giunti da Roma e i dirigenti della Questura di Chieti e Commissariato di Lanciano. La polizia sta analizzando anche i filmati delle telecamere in entrata e uscita da Lanciano. Si sta analizzando l'auto Yaris della moglie di Martelli utilizzata per fare i prelievi al bancomat ...

Rapina in villa - ancora prognosi riservata per medico malmenato : Chieti - Il dottor Carlo Martelli viene sottoposto ad ulteriori indagini diagnostiche per verificare se possono esserci sviluppi sul grave trauma cervicale che ha subito a seguito dei ripetuti pugni ricevuti dai Rapinatori. L'esame è importante in quanto nel canale cervicale transitano tutti i nervi e i chirurghi vogliono accertare che non ci siano compromissioni che possano causare eventuali danni neurologici. In un incontro con i ...

Chieti Rapina in villa : coniugi Rapinati a Lanciano/ Ultime notizie - telecamere riprendono due Rapinatori : Lanciano, rapina in villa: coniugi picchiati ancora sotto choc per il pestaggio subito nel proprio appartamento. La donna con l'orecchio tagliato dice: "Ho pensato sarei morta".

CHIETI Rapina IN VILLA : CONIUGI PICCHIATI A LANCIANO/ Donna con orecchio tagliato 'Sembrava Arancia Meccanica' : LANCIANO, RAPINA in VILLA: CONIUGI PICCHIATI ancora sotto choc per il pestaggio subito nel proprio appartamento. La Donna con l'orecchio tagliato dice

Rapina in villa a Lanciano - caccia alla banda. Altri sei casi fotocopia : Intanto migliorano le condizioni dei due coniugi massacrati, ma non è stato possibile ricostruire l'orecchio della donna

Rapina in villa a Lanciano - il medico aggredito : 'Non comprerò mai una pistola' - Sei precedenti - caccia alla banda : "Mi sono svegliato con un cazzotto in faccia" - Nell'intervista rilasciata a "La Repubblica", Martelli racconta le due ore passate in balia dei Rapinatori: "Mi sono svegliato con un cazzotto in faccia.

Rapina a Lanciano - terrore in villa "spietati"/ Video ultime notizie - vittima "non prenderò una pistola" : Chieti, Rapina in villa: coppia massacrata, lobo tagliato alla donna. ultime notizie, terrore a Lanciano questa notte per due coniugi anziani: picchiati, legati e torturati

Arancia meccanica nella villa del chirurgo - Rapina a vuoto. Dal bancomat nessun prelievo : Alla fine la rapina da Arancia meccanica nella villa del chirurgo Carlo Martelli non ha fruttato praticamente nulla ai quattro banditi, uno dei quali certamente italiano, che ieri mattina all'alba non ...

Rapina in villa : medico - violenza militare : ANSA, - LANCIANO, CHIETI,, 24 SET - "E' stato come un film dell'orrore quanto accaduto e provo una grande sofferenza interiore e se ci ripenso ogni tanto mi viene da piangere". E' quanto dice Carlo ...

Rapina in villa a Lanciano - il chirurgo aggredito : “Ero convinto ci avrebbero ammazzato” : Il racconto delle vittime della Rapina in stile “Arancia Meccanica” avvenuta in una villa vicino Lanciano (Chieti). “Ero convinto che ci avrebbero ammazzato tutti e due perché ormai, con il sequestro, la violenza, ero certo che sarebbe successo il peggio”, ha detto al Tg1 Carlo Martelli, il chirurgo di 69 anni sequestrato e picchiato insieme alla moglie Niva Bazzan.Continua a leggere