Rapina in villa a Lanciano | arrestati tre romeni

Rapina in villa a Lanciano - arrestate tre persone : I fermati, di nazionalità romena, avevano addosso circa 3.400 euro. Ritrovata anche l'auto usata per l'assalto alla villa

