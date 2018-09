Rapina di Lanciano | tre romeni arrestati per la brutale aggressione | stavano per fuggire  

Tre arresti per la Rapina in villa a Lanciano : Sono scattati i primi tre arresti per la rapina ai coniugi Martelli a Lanciano: in manette sono finiti tre romeni, che stavano per partire con l'auto usata per l'assalto alla villa di Carlo Martelli e Niva Bazzan. Avevano addosso circa 3.400 euro. Uno di loro è già dentro il commissariato. La svolta nelle indagini c'è stata nella serata di ieri, 25 settembre, quando è stata registrata una testimonianza fondamentale. ...

Lanciano - fermati dai carabinieri tre autori della Rapina in villa : Erano già tenuti d'occhio per altri colpi messi a segno nella zona, e stavano scappando. Ritrovati anche soldi e i giubbini

Rapina di Lanciano - cerchio stretto intorno alla banda. Primi fermati : Gli investigatori hanno stretto il cerchio intorno agli autori della brutale Rapina di domenica scorsa ai danni del chirurgo Carlo Martelli e della moglie Niva Bazzan, entrambi 69enni, picchiati, lei mutilata a un orecchio. Ci sono i Primi fermati. L’oper. D’altronde sia il procuratore capo di Lanciano Mirvana Di Serio che il questore di Chieti...

Rapina di Lanciano - si strige il cerchio intorno alla banda. Caccia a tre sospettati : Gli investigatori stringono il cerchio intorno agli autori della brutale Rapina di domenica scorsa ai danni del chirurgo Carlo Martelli e della moglie Niva Bazzan, entrambi 69enni, picchiati, lei mutilata a un orecchio. L’inchiesta ha preso una direzione ben precisa e si starebbe concentrando su tre nomi, ma le bocche degli investigatori restano ...

Lanciano - individuati almeno tre Rapinatori : il capo è un pugliese : Non una frase di rito ma elementi concreti fanno pensare agli inquirenti della procura di Chieti di essere arrivati davvero ad una svolta: tre dei nomi della banda di cinque rapinatori che domenica ...

Rapina di Lanciano - il racconto. "Anche noi picchiati e derubati" : Massimiliano Delle Vigne e la moglie Rosella: "E' la stessa organizzazione". Lui: "Vedo legami con quel che è successo al dottore e alla moglie. I nostri banditi erano italiani e dell'est". Lei: "Da ...

Rapina Lanciano - identificati i volti di due malviventi | Il movente in una maxi-vincita in denaro? : Potrebbero essere a una svolta le indagini per la violenta Rapina ai danni dei coniugi Martelli, picchiati nella loro villa a Serre di Lanciano (Chieti). I volti di due dei tre Rapinatori, secondo fonti locali, sarebbero stati identificati grazie alle telecamere di una banca, dove i malviventi sono andati a prelevare soldi (2mila euro) con le carte di credito delle vittime. Nei giorni scorsi, inoltre, si era sparsa la voce in paese che i ...

Rapina Lanciano - pestaggi e mutilazioni tra i precedenti della banda - : Sarebbero sei i casi, tutti concentrati sul territorio del Frentano, tutti riconducibili agli stessi criminali

Rapina Lanciano - identificati i volti di due malviventiIl movente in una maxi-vincita in denaro? : Il magro bottino e il modus operandi (usare il bancomat) suscita non pochi dubbi tra gli investigatori. Tra le ipotesi investigative spunta quella che porterebbe a una recente vincita in denaro della coppia. Per questo i malviventi insistevano cercando proprio la cassaforte.

Rapina Lanciano - identificati i volti di due malviventi. Il movente in una maxi-vincita in denaro? : Il magro bottino (2mila euro) e il modus operandi (usare il bancomat) suscita non pochi dubbi tra gli investigatori. Tra le ipotesi investigative spunta quella che porterebbe a una recente vincita in denaro della coppia che potrebbe aver colpito in altre occasioni nella provincia di Chieti.Continua a leggere