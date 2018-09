Rapina di Lanciano | il racconto Anche noi picchiati e derubati

Rapina Lanciano - identificati i volti di due malviventi | Il movente in una maxi-vincita in denaro? : Potrebbero essere a una svolta le indagini per la violenta Rapina ai danni dei coniugi Martelli, picchiati nella loro villa a Serre di Lanciano (Chieti). I volti di due dei tre Rapinatori, secondo fonti locali, sarebbero stati identificati grazie alle telecamere di una banca, dove i malviventi sono andati a prelevare soldi (2mila euro) con le carte di credito delle vittime. Nei giorni scorsi, inoltre, si era sparsa la voce in paese che i ...

Rapina Lanciano - pestaggi e mutilazioni tra i precedenti della banda - : Sarebbero sei i casi, tutti concentrati sul territorio del Frentano, tutti riconducibili agli stessi criminali

Rapina Lanciano - identificati i volti di due malviventi. Il movente in una maxi-vincita in denaro? : Il magro bottino (2mila euro) e il modus operandi (usare il bancomat) suscita non pochi dubbi tra gli investigatori. Tra le ipotesi investigative spunta quella che porterebbe a una recente vincita in denaro della coppia che potrebbe aver colpito in altre occasioni nella provincia di Chieti.Continua a leggere

Coppia Rapinata e picchiata a Lanciano - la svolta. È tutto nelle mani della polizia : Sono due, incappucciati con la felpa e col volto travisato. Si intravedono i loro volti, quel tanto che basta per fornire una traccia agli investigatori che stanno lavorando per individuare i componenti della banda che ha assaltato la villa di Carlo Martelli, chirurgo in pensione, e della moglie Niva Bazzan, entrambi 69enni, feriti brutalmente. I due hanno hanno fatto un prelievo con la carta di credito la mattina all’alba allo ...

La vittima della Rapina di Lanciano : "Mentre venivo mutilata senza pietà - provavo dispiacere per loro" : Niva Bazzan si trova adesso nel reparto di chirurgia intensiva cardiologica. Lei, insieme al marito, è una delle vittime della rapina avvenuta a Lanciano, mutilata all'orecchio da una banda che voleva entrare in possesso dei soldi nascosti in una cassaforte che in realtà non esisteva. Niva, in ospedale, è riuscita a incontrare il marito Carlo Martelli. Lui, chirurgo in pensione, vuole occuparsi del suo orecchio. "Ci siamo ...

Rapina Lanciano - la donna sequestrata : 'Urlavano e mi hanno tagliato l'orecchio - ero sicura che io e Carlo saremmo morti' : Un tenero bacio, e le mani che accennano ad una carezza. Si vedono in mattinata. E' lei, Niva Bazzan, ex infermiera, che arriva, in carrozzella, in Chirurgia, dove è ricoverato il marito, Carlo ...

Rapina Lanciano - continua caccia ai banditi. I coniugi stanno meglio - : caccia alla banda che all'alba di domenica ha aggredito una coppia nella sua villa in provincia di Chieti . La polizia sta visionando video e cercando indizi, oltre ad analizzare analogie con episodi ...

Rapina di Lanciano : sulle tracce della banda con l'aiuto dei video di sorveglianza : Sei le rapine messe a segno in un anno con le stesse modalità. Al vaglio degli inquirenti le immagini delle telecamere delle banche. Rilievi sulla macchina con cui i banditi sono fuggiti -

Chieti Rapina in villa : coniugi Rapinati a Lanciano/ Ultime notizie - telecamere riprendono due Rapinatori : Lanciano, rapina in villa: coniugi picchiati ancora sotto choc per il pestaggio subito nel proprio appartamento. La donna con l'orecchio tagliato dice: "Ho pensato sarei morta".(Pubblicato il Tue, 25 Sep 2018 09:53:00 GMT)

Rapina a Lanciano - la vittima : «Mi ha mutilata senza pietà - ora provo dispiacere per lui» : Niva Bazzan, 70 anni, cui i Rapinatoti hanno tagliato il lobo dell’orecchio: «Pensavo di essere dentro un film. Uno della banca s’è messo a guardare le foto delle vacanze sul mio cellulare»