Rai | via libera della Vigilanza a Foa presidente | 27 voti a favore

Rai - Marcello Foa presidente : via libera dalla Commissione - : La Commissione di Vigilanza ha espresso parere favorevole alla nomina. I voti favorevoli sono stati 27, 3 i contrari, una scheda nulla e una bianca. Hanno votato 32 componenti della bicamerale su 40. ...

DIRETTA / Mondiali ciclismo 2018 cronometro streaming video Rai : in strada - via alle partenze! : DIRETTA Mondiali ciclismo 2018: cronometro individuale elite info streaming video e tv. Tom Dumoulin difende da grande favorito il titolo iridato che ha vinto lo scorso anno in Norvegia(Pubblicato il Wed, 26 Sep 2018 13:51:00 GMT)

La Rai si avvia verso la presidenza di Foa - salvo sorprese in commissione di Vigilanza : Ci vorrebbe qualche settimana in più, invece, per le nomine a Raisport e Gr: per lo sport il nome più accreditato resta quello di Jacopo Volpi, mentre per la radio si parla di Paolo Corsini e ...

Belluno - esplosione alla stazione ferroviaria/ Ultime notizie : tre opeRai ustionati - uno gravissimo : Belluno, esplosione alla stazione ferroviaria: tre operai ustionati, uno gravissimo. Le Ultime notizie: non ci sono ancora indicazioni precise sulle cause dell'incidente(Pubblicato il Mon, 24 Sep 2018 17:47:00 GMT)

Al via The Exorcist 2 su Rai4 - il Male è tornato per Tomàs e Marcus - anticipazioni episodi 24 settembre : Dopo la messa in onda della prima stagione, arriva The Exorcist 2 su Rai4. Nel secondo ciclo di episodi ritroviamo Padre Tomàs e Padre Marcus alle prese con un nuovo caso di possessione demoniaca. Abbandonata la solare Chicago, i due preti esorcisti si trasferiscono nella nuvolosa Seattle per seguire la questione riguardante una misteriosa forza che sembra infestare una casa di accoglienza per ragazzi. Per l'occasione, il poster promozionale ...

Maurizio Costanzo conquista la Rai : ascesa mostruosa - cosa si 'pappa' a viale Mazzini : Maurizio Costanzo si 'pappa' anche la Rai. Da questa notte a 00:50 su Rai 1, riprende S'è fatta notte , il programma condotto da Costanzo giunto alla sua decima edizione. I primi ospiti della nuova ...

TV - Rai Storia : a “Italia : viaggio nella bellezza” i paesaggi della preistoria : Dal sito di Isernia La Pineta in Molise, dove è stato ritrovato il più antico dente da latte umano risalente al oltre 650.000 anni fa, alle Grotte di Levanzo nelle Egadi, del Cavallo in Salento e del Romito nel Pollino calabrese. Fino alle spettacolari cavità dei Balzi Rossi tra Ventimiglia e Mentone, a pochi passi dal confine francese. E’ un viaggio nei principali siti preistorici italiani e in un arco temporale che va dal Paleolitico ...

Alberto Angela : stasera su Rai Uno lo speciale ‘Stanotte a Pompei’. Ad accompagnarlo in questo viaggio Giancarlo Giannini e Marco D’Amore. : Pompei, 79 d.C., la notte prima dell’eruzione. Il viaggio di “Stanotte a Pompei” con Alberto Angela, che andrà in onda L'articolo Alberto Angela: stasera su Rai Uno lo speciale ‘Stanotte a Pompei’. Ad accompagnarlo in questo viaggio Giancarlo Giannini e Marco D’Amore. proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Anticipazioni Stanotte a Pompei - il viaggio di Alberto Angela su Rai 1 : Alberto Angela torna in prima serata su Rai 1 con lo speciale “Stanotte a Pompei”: ecco la data e le Anticipazioni di quello che vedremo in tv Le meraviglie di Pompei approdano in prima serata su Rai1 con lo speciale “Stanotte a Pompei” presentato da Alberto Angela. Prodotto dalla Rai, il programma si preannuncia come un vero e proprio evento televisivo essendo stato interamente realizzato dall’azienda di Viale ...

CDA Rai - FOA PRESIDENTE : VIA LIBERA/ Ultime notizie - Fico “Ora si faccia una legge sul conflitto di interessi” : Rai, Marcello Foa PRESIDENTE: nomina CdA a maggioranza. Ultime notizie, il giornalista é ad un passo dall’incarico: l'ufficialità dovrebbe arrivare ad inizio settimana(Pubblicato il Sat, 22 Sep 2018 08:30:00 GMT)

Il cda Rai dà il via libera a Foa presidente