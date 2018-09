Rai | Foa | «Sarò garante del pluralismo» Appoggio di Fi | il Pd non parteciperà al voto

Rai - Pd vs Foa : “Condivide bufale”. La difesa : “Scelte impulsive” e Forza Italia lo vota dopo il patto di Arcore : “La Rai non merita di essere guidata da un retwittatore seriale di bufale“. Pd e LeU sono partiti all’attacco di Marcello Foa, indicato come presidente del Cda Rai, dopo la sua audizione in Commissione Vigilanza. Se per i dem, dopo la bocciatura estiva, la nomina resta ancora “illegittima”, con tanto di appello ai presidenti delle Camere, dopo l’audizione sono stati i senatori Davide Faraone e Salvatore ...

Il programma sovranista della Rai - secondo Foa : Aveva già detto di sentirsi "orgoglioso ed emozionato per la nomina a presidente della Rai", aveva già ringraziato "il premier Conte, i vice premier Di Maio e Salvini, il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Giorgetti e il ministro Tria per la fiducia accordatami". Marcello Foa aveva già es

Vigilanza Rai sospesa dopo replica Foa. Alle 19 si vota : Roma, 26 set., askanews, - E' stata sospesa, come previsto dal calendario dei lavori approvato dall'ufficio di presidenza, la commissione di Vigilanza Rai nella quale Marcello Foa "ha avuto l'...

Rai : Foa - "Non ho mai voluto mancare di rispetto a Mattarella" : "Non è stata mai e mai sarà mia intenzione offendere e mancare di rispetto al presidente Mattarella, non è nel mio costume". Lo ha voluto precisare Marcello Foa aprendo la replica alle domande dei componenti della commissione di Vigilanza in vista del voto serale per il via libera alla sua nomina a presidente del gruppo di viale Mazzini. Il riferimento di Foa è a un suo tweet di qualche tempo fa, ...

Rai - l’audizione di Marcello Foa in Vigilanza : “Mai avuto tessere di partito - il mio non è un mandato politico” : “Mai avuto tessere di partito, mai militato in un partito. E il mio non è un mandato politico”. Così il presidente indicato dal Cda Rai, Marcello Foa, durante l’audizione in commissione Vigilanza. “Non ho mai cercato appoggi politici per fare carriera”, ha aggiunto Foa, rivendicando come i suoi “valori” sono “quelli dell’indipendenza e onestà intellettuale”. Di fronte agli attacchi ...

Rai - Lega e M5s riprovano con Foa. Il presidente in pectore alla Vigilanza : “Mio mandato è professionale - non politico” : “Il mandato che ho ricevuto dal governo non è politico, ma professionale“, “fa appello al mio percorso professionale, e io intendo onorarlo in nome dei valori del giornalismo”. E’ attraverso questa garanzia che Marcello Foa, di nuovo presidente in pectore della Rai, prova a convincere Forza Italia. In commissione di Vigilanza, dove l’ex editorialista del Giornale è stato sentito dai parlamentari di Camera e ...