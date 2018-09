Rai | Foa conquista Forza Italia e diventa presidente | in commissione 27 sì Pd non

Rai - Marcello Foa nuovo presidente : via libera dalla commissione Vigilanza : Voti favorevoli di Lega, M5S, Forza Italia e Fratelli d’Italia. Non hanno partecipato al voto in segno di protesta i parlamentari del Pd e Pier Ferdinando Casini

Marcello Foa eletto nuovo Presidente della Rai : Marcello Foa Marcello Foa è il nuovo Presidente della Rai. La nomina del giornalista ha ottenuto in serata il decisivo via libera da parte della Commissione di Vigilanza grazie ai voti di Lega, M5S, e Forza Italia. 27 i voti favorevoli, 3 i contrari, una scheda nulla e una bianca. Settimana scorsa il CdA di Viale Mazzini aveva riproposto la candidatura dello stesso Foa, che necessitava dell’ok da parte della bicamerale per diventare ...

Rai - sì Vigilanza a Foa presidente : 19.54 Via libera della commissione di Vigilanza sulla Rai alla nomina di Marcello Foa a presidente della tv pubblica. I voti favorevoli sono stati 27, 3 i contrari, una scheda nulla e una bianca. Hanno votato 32 componenti della bicamerale su 40. E' stato raggiunto quindi il quorum di due terzi previsto dalla legge per rendere efficace la nomina del presidente.

Foa ad Affari : "Ecco la mia Rai" Rumor : il Tg1 al Centrodestra. E... : "Ho in mente una Rai che recuperi il ritardo nel mondo del digitale e che sappia essere più vicina ai giovani. E anche una Rai che possa promuovere e garantire un'informazione oggettiva, inattaccabile non criticabile. Questo è la mia aspirazione massima" Segui su Affaritaliani.it

Rai - Foa : "Mai avuto tessere di partito - sono sempre stato coerente con me stesso" : LaPresse, "Io non ho mai militato in un partito politico, non ho mai preso la tessera di un partito e non ho mai cercato un appoggio politico per fare carriera". Così Marcello Foa, il presidente della ...

Rai - Mulè : "L'orientamento di Forza Italia è quello di votare Foa" : LaPresse, "L'orientamento è quello di votare Foa". Così Giorgio Mulè, capogruppo di Fi in commissione di Vigilanza, sul voto di Forza Italia a favore di Marcello Foa come presidente della Rai. "Il ...

Foa e la "nuova" Rai : "Pluralismo e rispetto" : Marcello Foa è a un passo dalla nomina a presidente della Rai. Foa di fatto è stato ascoltato in audizione in commissione di Vigilanza prima del voto di questa sera. Il Cda si è già espresso a favore ...

Tria resiste : 'Ho giurato per il Paese'; Foa 'tutore del pluralismo in Rai'; Fi e la mini naja : Il ministro delle Infrastrutture e Trasporti Danilo Toninelli annuncia di voler aprire un tavolo con il ministero dell'Economia e finanze per rendere fiscalmente detraibile la valutazione sismica ...

Foa verso la presidenza : «Faremo crescere la Rai». Forza Italia pronta a votarlo - il Pd no : «Sono molto onorato e anche un po' emozionato nell'esprimermi in questa sede: in questi mesi difficili, anche sul piano personale, ho mantenuto un silenzio istituzionale in segno di...

Rai - Pd vs Foa : “Condivide bufale”. La difesa : “Scelte impulsive” e Forza Italia lo vota dopo il patto di Arcore : “La Rai non merita di essere guidata da un retwittatore seriale di bufale“. Pd e LeU sono partiti all’attacco di Marcello Foa, indicato come presidente del Cda Rai, dopo la sua audizione in Commissione Vigilanza. Se per i dem, dopo la bocciatura estiva, la nomina resta ancora “illegittima”, con tanto di appello ai presidenti delle Camere, dopo l’audizione sono stati i senatori Davide Faraone e Salvatore ...

Foa verso presidenza Rai - sì di Forza Italia : Alle 19 di questa sera la commissione di Vigilanza sulla Rai esprimerà il proprio parere su Marcello Foa presidente, dopo che venerdì scorso è stato indicato dal consiglio di amministrazione dell'...

Rai - Foa : «Sarò garante del pluralismo». Appoggio di Fi - il Pd non parteciperà al voto : Il Pd non parteciperà questa sera al voto in commissione di Vigilanza sulla nomina di Marcello Foa a presidente della Rai. L'annuncio arriva con una nota i senatori Davide Faraone, Salvatore Margiotta ...

Foa verso la presidenza : 'Faremo crescere la Rai'. Forza Italia pronta a votarlo - il Pd no : Nelle decisioni su Foa hanno contribuito eventuali rassicurazioni sui tetti pubblicitari? 'Questa è una visione offensiva della politica - sottolinea -. Non siamo burattini. Ci siamo formati un'idea ...

Il programma sovranista della Rai - secondo Foa : Aveva già detto di sentirsi "orgoglioso ed emozionato per la nomina a presidente della Rai", aveva già ringraziato "il premier Conte, i vice premier Di Maio e Salvini, il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Giorgetti e il ministro Tria per la fiducia accordatami". Marcello Foa aveva già es