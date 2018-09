Rai | Foa annuncia la deposizione in Commissione | ma è un' audizione

Rai - MARCELLO FOA PRESIDENTE : OGGI IL VOTO DELLA VIGILANZA/ Ultime notizie - Pd e Leu; non è un tribunale : Rai, MARCELLO Foa PRESIDENTE: OGGI il VOTO DELLA VIGILANZA. Ultime notizie, il partito democratico e l'Usigrai, il sindacato dei giornalisti Rai, minacciano ricorsi (Pubblicato il Wed, 26 Sep 2018 11:56:00 GMT)

La Rai si avvia verso la presidenza di Foa - salvo sorprese in commissione di Vigilanza : Ci vorrebbe qualche settimana in più, invece, per le nomine a Raisport e Gr: per lo sport il nome più accreditato resta quello di Jacopo Volpi, mentre per la radio si parla di Paolo Corsini e ...

Cda Rai pronto alle nomine. Ma è ancora battaglia legale su Foa : Non è ancora arrivato il tormentato via libera della Vigilanza, e già su Marcello Foa si abbatte un fuoco di fila. Lettere, critiche, ricorsi. Un piccolo antipasto per capire l'accoglienza che verrà riservata al neo presidente Rai se verrà confermato. I giochi sembrano fatti, mercoledì alle 19.30 si (ri)voterà a San Macuto e tranne impensabili colpi di scena arriverà il parere favorevole dei due ...

Rai - UsigRai a Vigilanza : attenzione a rischi illegittimità Foa : Roma, 25 set., askanews, - Ci sono "ragioni di illegittimità" nella riproposizione di Marcello Foa alla presidenza della Rai. E' quanto sostiene un parere legale richiesto dall'Usigrai che lo ha messo ...

Rai - De Petris (LeU) : “Foa? Nome contrattato con maggiore competitor azienda - cioè Forza Italia. Non è di garanzia” : “Marcello Foa? Che non possa essere un presidente di garanzia della Rai lo dice la sua storia, anche recente. Ognuno ha le sue idee politiche, è legittimo. Ma lui ha assunto posizioni quasi da militante”. Sono le parole pronunciate ai microfoni della trasmissione L’Italia s’è desta (Radio Cusano Campus) dalla senatrice di Liberi e Uguali, Loredana De Petris, componente della Commissione di Vigilanza Rai. E spiega: “La legge su questo punto è ...

Rai - Foa passa al secondo giro : ora il risiko dei Tg : Roma - Il primo agosto scorso, giorno della bocciatura, è solo un ricordo. Una parentesi sbiadita nell'ormai sicura corsa di Marcello Foa verso la poltrona più prestigiosa di Viale Mazzini. Il Cda ha rispedito la palla alla bicamerale che si occupa di vigilare sul servizio radiotelevisivo. Saranno senatori e deputati a ratificare la nomina del nuovo presidente della Rai. Servono ancora i due terzi dei voti. La maggioranza gialloverde dispone di ...

CDA Rai - FOA PRESIDENTE : VIA LIBERA/ Ultime notizie - Fico "Ora si faccia una legge sul conflitto di interessi" : Rai, Marcello Foa PRESIDENTE: nomina CdA a maggioranza. Ultime notizie, il giornalista é ad un passo dall'incarico: l'ufficialità dovrebbe arrivare ad inizio settimana

Il Cencelli per la Rai - Foa vicino alla nomina : Marcello Foa fa un altro passo verso la presidenza della Rai, ieri il Cda di viale Mazzini ha nuovamente indicato il suo nome e adesso manca solo il voto della commissione di Vigilanza per ufficializzare il giornalista “sovranista” al vertice della tv pubblica. Un voto che arriverà mercoledì prossimo, subito dopo l’audizione in commissione del pres...

Rai - ok cda a Foa per la seconda volta. Ira Pd : «Atto illegittimo» : Via libera dal consiglio di amministrazione della Rai al Foa bis. Il cda ha dato l'ok a maggioranza alla nomina di Marcello Foa a presidente della tv pubblica con 4 voti a favore, uno...

Rai : Cda vota a maggioranza Marcello Foa presidente : 12.15 - Il consiglio d'amministrazione della Rai ha detto sì a maggioranza alla nomina di Marcello Foa a presidente della tv di Stato. A favore di Foa hanno votato 4 consiglieri del Cda; c'è stato un voto contrario, molto probabilmente della dem Rita Borioni, e un astenuto, si crede Riccardo Laganà, il rappresentante dei dipendenti Rai. Ora la nomina di Foa a presidente Rai deve passare per la ratifica nella Commissione di Vigilanza ...

In Italia "Il reddito di cittadinanza sarà solo per gli italiani" , ha detto Luigi Di Maio. Matteo Salvini ha aggiunto che "accogliamo questa precisazione molto positivamente". Il leader del M5s ha anche detto che "non andremo mai alle elezioni in coalizione con la Lega".

Rai - Marcello Foa presidente : ora partita su direttori/ Ultime notizie : sfida M5s-Lega per Tg e direzioni Rete : Rai, Marcello Foa presidente: nomina CdA a maggioranza. Ultime notizie, il giornalista é ad un passo dall'incarico: l'ufficialità dovrebbe arrivare ad inizio settimana

I tg della Rai gialloverde. Foa presidente Rai sblocca la partita M5S-Lega sui direttori : C'è chi parla di telefonate concitate, sms furenti, autocandidature lanciate a tempo scaduto. Ma, a parte qualche ritocco in extremis, la Rai dell'era Salvini-Di Maio, secondo qualcuno, è già fatta. I contendenti non hanno aspettato l'incoronazione ufficiale di Marcello Foa - dopo il voto del cda ormai presidente Rai in pectore, in attesa della Vigilanza - per mettere a punto ognuno la propria strategia. La partita non si ...