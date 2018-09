Quota 100 | comincia a delinearsi il suo funzionamento ma vincoli e paletti aumentano

Pensioni e legge di bilancio : Quota 100 senza penalità per le situazioni di crisi : Sulle Pensioni flessibili emergono nuovi dettagli in merito alla pensione anticipata con la quota 100 [VIDEO] ed alla possibile sterilizzazione delle penalizzazioni per i lavoratori coinvolti in situazioni di crisi aziendale o di disagio lavorativo. Nel frattempo dal CNRL si commenta con soddisfazione il ritorno del riscatto della laurea tra le tematiche centrali della discussione politica. Infine, il giuslavorista Giuliano Cazzola commenta la ...

Pensioni : probabile Quota 100 con penalizzazioni per l'uscita prima dei 67 anni : Entro giovedì il governo approvera' il Def, Documento di economia e finanza, il quale traccera' la cornice della prossima legge di Bilancio. Si tratta, dunque, di un passaggio cruciale per la riforma Pensioni, dopo le numerose indiscrezioni che si sono rincorse durante le ultime settimane. quota 100 dovrebbe essere confermata, anche se non è chiaro quale sia lo schema scelto dall'esecutivo. Al di la' della formula di uscita 64 anni e 36 di ...

Manovra - Quota 100 prende forma : il governo pensa a 180mila uscite dalla Pa : Per la versione definitiva bisognerà aspettare ancora, sicuramente dopo la presentazione della Nota di aggiornamento al Def, prevista per giovedì, ma la proposta della quota 100 per le pensioni registra un avanzamento importante, soprattutto nelle stime che stanno alla base delle uscite anticipate previste, il cuore dell'obiettivo politico di Matteo Salvini e Luigi Di Maio per superare la riforma Fornero. Al tavolo del Tesoro oggi ...

"Con la Quota 100 le pensioni saranno minori". Scontro Fornero-Di Maio : L'ex ministro: "Con la controriforma il governo crea nuovi poveri". Il vicepremier: "Ha ancora il coraggio di parlare". Ma...

Pensioni - Quota 100 : contributi finestre e penalità - ecco le opzioni per limitare i costi : L'abolizione totale della legge Fornero è l'obiettivo che si pone Matteo Salvini, come ha spiegato ieri lo stesso leader leghista. Ma ammesso che questo possa essere un obiettivo realistico per il ...

Pensioni - spunta l'ipotesi Quota 100 con penalità per chi esce prima : Di Maio a lavoro per il superamento della Legge Fornero , assicurando ancora una volta che ci sarà una pensione di cittadinanza minima pari a 780 euro . Tra le varie ipotesi a supporto di quota 100 , ...

Quota 100 a 62 anni e 41 di contributi : Via al progetto Quota 100. Il Governo è intenzionato a dare attuazione alla parte del contratto che riguarda la riforma delle pensioni. La lega è già al lavoro per superare la legge Fornero. Salvini è fermamente intenzionato a centrare l’obiettivo. Per raggiungerlo si sono fatte due ipotesi: introdurre Quota 100 come ulteriore strumento per la gestione di esuberi aziendali; oppure estenderla ad un numero maggiore di soggetti però con ...

RIFORMA PENSIONI 2018 E Quota 100/ Furlan : due problemi da risolvere (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI 2018 e QUOTA 100, ultime notizie. Furlan: due problemi da risolvere. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 25 settembre. Annamaria Furlan ha commentato le ipotesi di RIFORMA delle PENSIONI che stanno circolando in questi giorni. Intervistata da Il Giornale, ha detto che “QUOTA 100 con 62 anni di età pensionabile e 41 anni o 41 e mezzo di contributi come secondo canale di uscita è una buona ...

Pensione Quota 100 - penalità dell’1 - 5% per ogni anno di anticipo : Primi paletti per alleggerire il peso di «quota 100» sui conti pubblici. Per limitare la platea dei beneficiari delle nuove anzianità serviranno almeno 62 anni di età e non meno di 36 anni di contributi. Inoltre saranno introdotte penalità dell’1,5% l’anno per ogni anno di anticipo sui 67 anni previsti dal 2019 per l’assegno di vecchiaia. Per il primo anno di applicazione la spesa scenderebbe così da 8 a 6 ...

Il "prelievo" sulle pensioni : così cambiano gli assegni con Quota 100 : sulle pensioni si profila un vero e proprio prelievo. Il governo accelera per il superamento della legge Fornero e di fatto prepara un nuovo piuano per le uscite dal mondo del lavoro. Il punto fondamentale resta 'quota 100' che di fatto andrà a sostituire definitivamente il sistema pensionistico voluto e varato dal governo Monti. Molto probabilmente si andrà verso ...