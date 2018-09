Quando la ‘tintarella’ diventa pericolosa | arriva il braccialetto che avvisa

meteoweb.eu

(Di mercoledì 26 settembre 2018) “A-a-bronzatissima”, recitava una canzone: sì ma nel modo giusto perché stare troppo sotto il sole potrebbe essere pericoloso. Per evitare situazioni spiacevoliun nuovochesi è stati troppo sotto il sole abusando della tintarella. I ricercatori della Rmit University hanno sviluppato un inchiostro ‘attivo’ che cambia coloreesposto ai raggi ultravioletti (Uv). Un semplice sensore di carta con sopra quattro faccette, da quella con il sorriso (sicuro) a quella con l’espressione corrucciata (non sicuro), indicanoè il momento di spostarsi dal sole all’ombra perché è troppa alta l’esposizione alle radiazioni. “Ci preoccupiamo sempre di quanto stiamo al sole perché c’è il rischio di sviluppare un cancro alla pelle o una cataratta. Ma se non ci esponiamo abbastanza al sole corriamo il ...