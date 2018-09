calcioweb.eu

: #Pronostici, #Real favorito contro il #Siviglia: la vittoria degli andalusi è offerta a 4,20 - CalcioWeb : #Pronostici, #Real favorito contro il #Siviglia: la vittoria degli andalusi è offerta a 4,20 - infobetting : Girona-Real Betis: formazioni, quote, pronostici. Biancoverdi a caccia di punti in Catalogna - BetWinner_IT : Prima della cerimonia di premiazione FIFA Zidane ha detto a Mbappe letteralmente il seguente: 'Kylian, devi giocare… -

(Di mercoledì 26 settembre 2018) Secondo le quote, nonostante le recenti trasferte al “Sanchez Pizjuan” non abbiano sorriso ai Blancos, sulla carta la superiorità delMadrid sulè netta. Ina, i madrileni hanno perso gli ultimi due incontri e non vincono dal 2015, quando Cristiano Ronaldoizzò una tripletta decisiva. I quotisti, invece, puntano sulla squadra di Lopetegui per il turno infrasettimanale di Liga: sul tabellone Microgame, ilè avanti a 1,72,il 4,10 del pareggio e il 4,20. Il pericolo numero uno per il club di Florentino Perez si chiama Ben Yedder: l’attaccante del, la scorsa stagione a segno nellaper 3-2, è tornato titolare nel travolgente 6-2 rifilato al Levante, firmando addirittura tre reti. SCARICA GRATIS L’APP DI CALCIOWEB PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATO IN TEMPOE LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SEMPRE AGGIORNATE ...