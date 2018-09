Prodotti Honor a 1 euro | come provare ad acquistarne fino al 2 ottobre

optimaitalia

(Di mercoledì 26 settembre 2018) Che ne direste di accaparrarvi un prodottoa 1? Possibile, grazie alla campagna promozionale da poco lanciata sul sito 'Hi' dal brand cinese. Partita nella giornata di ieri 25 settembre, l'iniziativa si protrarràal 2: ogni giorno, alle 18.50 in punto, dovrete tirare fuori le unghie per portarvi a casa il prodotto in promozione, protagonista quotidiano del 'Rush Buy', con prezzo di 1ciascuno.Tenete presente che il numero deiin saldo ammonta ad appena cinque pezzi al giorno, ed ecco perché riuscire nell'impresa potrebbe risultare particolarmente difficile (a meno che non vi organizziate, e vi facciate trovare già lì belli pronti davanti al vostro dispositivo a distanza di qualche minuto dall'inizio dell'evento). Vi avvisiamo già che l'affluenza giornaliera sarà enorme, propriogià successo nella giornata di ieri (tante le segnalazioni ...