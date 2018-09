Primo scivolone al GFVip 2018 Ivan Cattaneo | «Rifiutare una donna è peggio che

davidemaggio

(Di giovedì 27 settembre 2018)Ore 23:30. Ilall’interno del Grande Fratello Vipsembra compiuto. Durante una conversazione tra i ragazzi della parte “cavernicola” della casa,si lascia andare ad un’affermazione decisamente controversa. “unache violentarla”, afferma il cantante spiegando che nello stupro, almeno, lasi sente in qualche modo “oggetto del desiderio”. I compagni sin da subito controbattono all’evidente strafalcione ma, pur ribadendo la gravità di uno stupro, ribadisce che la mancanza di desiderabilità rende il rifiuto la situazionere per una. Una convinzione che lascia decisamente perplessi. Polemiche in vista per il cantante?