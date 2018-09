Premier Conte | ' La crescita economica ci spetta di diritto'

Premier Conte : Nessun problema con la Francia - da Manovra benefici per Paese : Da New York, dove ha partecipato all'Assemblea generale Onu, arriva la replica del presidente del Consiglio Guiseppe Conte alle parole del presidente francese che ha accusato l'Italia di non rispettare le regole, replicando alle accuse di Macron di non aver rispettato le leggi internazionali sul caso Aquarius.--"Con la Manovra porteremo benefici al Paese". Così il Premier Conte a margine dell'Assemblea generale Onu: il "nostro Paese ha ...

Fratelli di Crozza - il Premier Conte svela la sua devozione per Padre Pio. Ecco come reagisce il Santo : A pochi giorni dalla partenza della nuova stagione di “Fratelli di Crozza”, in onda live in prima serata da venerdì 28 settembre alle 21:25 sul NOVE (canale generalista del gruppo Discovery Italia al tasto 9 del telecomando), Maurizio Crozza torna con il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Il premier mostra l’immagine sacra di Padre Pio che conserva, da gran devoto, nel taschino della sua giacca. “Fratelli di Crozza” è prodotto da ITV Movie ...

Più che Premier il professor Conte sembra un ostaggio. Liberiamolo! : Vedere il presidente del Consiglio posare per i fotografi avendo in mano il cartello del #decretoSalvini, hashtag incluso, fa semplicemente tristezza. Non si capisce più se il professor Giuseppe Conte sia un premier o un ostaggio, sia un protagonista o una vittima di sé stesso, della sua ambizione che ogni giorno esige un corrispettivo sempre più oneroso per vederla realizzata. Conte è divenuto un ausiliario dello spot salviniano, rimosso perché ...

Dario Ballantini è Giuseppe Conte / Foto - il noto imitatore sarà il Premier (Striscia la Notizia) : Dario Ballantini è Giuseppe Conte, Foto: il noto artista/trasformista per la prima volta interpreterà il Presidente del Consiglio per la prima volta a Striscia la Notizia.(Pubblicato il Mon, 24 Sep 2018 15:54:00 GMT)

Il Premier Conte : "Fiducia in Tria? Io mi fido di tutti i ministri. Su Casalino polemiche sterili" : A San Giovanni Rotondo sono in corso le celebrazioni per il 50° anniversario della morte di San Pio e il Premier Giuseppe Conte, che è devoto al Santo, è arrivato due sere fa e oggi ha partecipato alla cerimonia. Ha anche ricevuto la cittadinanza onoraria e inoltre gli è stato consegnato dall'amministratore delegato di Poste Italiane Matteo Del Fante il francobollo commemorativo di San Pio da Pietrelcina. A margine delle celebrazioni, però, ...

Il Premier Conte in visita in Eritrea - la Corea del Nord africana : L'Eritrea è considerato lo Stato con 'meno libertà al mondo', secondo le Nazioni Unite. Non a caso, viene descritto anche come 'la Corea del Nord africana'. Le gravi e continue violazioni dei diritti ...

Onu - il Premier Conte pronto al debutto in Assemblea generale : La settimana che si apre a New York è quella della 73esima Assemblea generale delle Nazioni Unite, Unga 18-27 settembre,. Il presidente del Consiglio italiano Giuseppe Conte arriva a New York per ...

Pensioni e LdB 2019 : per Premier Conte ‘no a miracoli' - verso Q100 con taglio all'1-1 - 5% : Le ultime novita' sulle Pensioni al 24 settembre 2018 vedono tenersi oggi un Consiglio dei Ministri decisivo in merito alla ricerca di una quadra sui conti ed alla definizione delle proiezioni tecniche da inserire all'interno della NaDef. Il Premier Conte ha preso posizione a tal proposito rilasciando nuove dichiarazioni, nelle quali spiega di non promettere miracoli, ma di voler avviare degli interventi coraggiosi. --Nel frattempo cresce anche ...

Pensioni e LdB 2019 : per Premier Conte ‘no a miracoli' - verso Q100 con taglio all'1-1 - 5% : Le ultime novità sulle Pensioni al 24 settembre 2018 vedono tenersi oggi un Consiglio dei Ministri decisivo in merito alla ricerca di una quadra sui conti ed alla definizione delle proiezioni tecniche da inserire all'interno della NaDef. Il Premier Conte ha preso posizione a tal proposito rilasciando nuove dichiarazioni, nelle quali spiega di non promettere miracoli, ma di voler avviare degli interventi coraggiosi. Nel frattempo cresce anche il ...

Il Premier Conte torna a Volturara Appula - festa nel paese natale : "Italia è in buone mani" : Il presidente del consiglio nel borgo tra Puglia e Molise dove è nato 54 anni fa per ricevere la cittadinanza onoraria. Pronta la risposta alle critiche di Berlusconi: "Lui ha avuti tanti lustri per governare, ora ci lasci l'opportunità di lavorare"

Il Premier Conte : "Fiducia in Tria? Io mi fido di tutti i ministri. Su Casalino polemiche sterili" : A San Giovanni Rotondo sono in corso le celebrazioni per il 50° anniversario della morte di San Pio e il Premier Giuseppe Conte, che è devoto al Santo, è arrivato due sere fa e oggi ha partecipato alla cerimonia. Ha anche ricevuto la cittadinanza onoraria e inoltre gli è stato consegnato dall'amministratore delegato di Poste Italiane Matteo Del Fante il francobollo commemorativo di San Pio da Pietrelcina. A margine delle celebrazioni, però, ...

Il Premier Conte difende Casalino : "Mi fido di lui". Poi la veglia di preghiera per Padre Pio : Il presidente del Consiglio parla delle dichiarazioni del suo portavoce contro i tecnici del Mef. E lo fa da San Giovanni Rotondo dove sta partecipando alle celebrazioni in occasione del 50esimo anniversario della morte del frate

Pensioni - avanti tutta con Quota 100 : Premier Conte 'Non siamo una banda di scalmanati' : Le ultime notizie sulle Pensioni parlano di un 'avanti tutta con Quota 100 con 62 anni di eta' e 38 di contributi': sembra essere ormai questa la strada tracciata dal Governo, con la spinta determinante della Lega, come primo step per il superamento della Legge Fornero. Mantenere in equilibrio i conti è la parola d'ordine e il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte non perde occasione di ricordare questo aspetto, anche se conferma che il suo ...

Premier Conte a New York il 25 e 26 settembre per l'Assemblea Onu : Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte sarà a New York per l'Assemblea generale dell'Onu il 25 e 26 settembre. Fitto il programma di questa prima visita al Palazzo di Vetro del Premier, come ha ...